Costa Esmeralda Fest 2024: cambios en la cartelera de artistas; Caifanes se baja del festival

Si ya estabas planeando todo tu fin de semana para disfrutar del concierto de los Caifanes o Feid en el Costa Esmeralda Fest 2024, te contamos que los organizadores realizaron algunos cambios en la cartelera de artistas, los cuales puede que te gusten o puede que no, ya que te podemos confirmar que la banda que lidera el legendario Saúl Hernández, no llegará a playas veracruzanas.

Pero eso no quiere decir que el grupo que los va a suplir no se legendario y de los pioneros del ska en México, imaginamos que al decirte escribir la siguiente línea sabrás de quién hablamos “luz, roja es la luz, luz de neón…”, con solo esa pequeña frase podrás imaginar que el cambio no fue tan complicado porque igual podrás disfrutar de una de las bandas más emblemáticas de México.

En el caso de reguetonero Feid, también tenemos la lamentable noticia de que no va a presentarse en el festival playero del mes de septiembre, pero los artistas que llegan al “quite” son interesantes, por lo que si todavía puedes apostar por un gran evento musical en las playas de Veracruz, en el segundo fin de semana del mes patrio.

Costa Esmeralda Fest 2024: line-up del festival playero

Ahora que te confirmamos las bajas del festival playero Costa Esmeralda Fest 2024, te contamos cuales son los artistas que se van a presentar el segundo fin de semana de septiembre, recuerda que los conciertos están programados para el viernes 6 y sábado 7 de septiembre, aunque el domingo 8, también habrá actividades.

Para la cartelera del viernes 6 de septiembre, podrás pasar una noche de ska, de ese ritmo de los años 80 y 90 en México, primer con la Tremenda Korte, recuerdas “Tanto amor me marea” y otros de sus éxitos los podrás bailar cuándo caiga el sol en la arena de Costa Esmeralda, listo para darle paso a otra banda emblemática.

Desde el principio de la nota imaginamos que le atinaste al grupo que suple a los Caifanes, no podrían ser otros que los liderados por Roco, la ¡Maldita Vecindad! Así ya que por bailes y diversión la fiesta no para, por lo que también te ofrecen la presentación de Myke Towers que hará la transición del ska al rap.

Te podemos confirmar que al momento, el sábado 7 de septiembre no hubo muchas modificaciones ya que del escenario se bajó Feid, pero nos presentan un viaje al pasado del reguetón, con la música de Yandel, que nos presentará su proyecto en solitario, acompañando a Dj Yudith y Afrojack, quienes fueron los que no se bajaron del evento.

Costa Esmeralda Fest 2024: actividades

Cabe señalare que el Costa Esmeralda Fest 2024 no solo son conciertos, también se realizan actividades deportivas en la playa, diferentes presentaciones culturales y talleres, en la zona de la playa La Vigueta que se encuentra en el municipio de Tecolutla, no podemos hacer a un lado que la entrada es gratuita.