Tienes amigos jarochos y no sabes lo que dicen; te ayudamos a traducirlos [Video]

En la zona costeña, la que gustes y mandes, existen muchos modismos, frases o palabras típicas de la región que no entenderás al momento, por esa razón te vamos a dar una traducción de varias de esas frases o palabra, en caso que tengas algunas duda u aporte a la siguiente información, con gusto puedes dejarlo en nuestras redes sociales.

Cabe señalar que en la zona de Veracruz, Boca del Río y Alvarado, entre otros lugares de la costa veracruzana, se tiene la idea de que las personas son muy groseras, pero eso no es del todo cierto, ya que muchas de las expresiones que se utilizan tienen un significado particular, que no es necesariamente una falta de respeto o un insulto.

Recuerda que el término “jarocho” viene de la época de la conquista, cuando en la región del Sotavento, en la parte que se ubica en el estado de Veracruz, se utilizaba para referirse a los vaqueros mulatos que utilizaban una jara para arrear a las vacas, ellos tenían raíces de África y los indígenas que habitaban la zona.

¿Cuál es el significado de algunas las palabras o modismos típicos de los jarochos?

Te vamos a presentar algunos de los modismos o palabras que se utilizan cotidianamente en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, muchos de ellos son conocidos por ser parte de expresiones que muestra alegría, algo típico de los veracruzanos, siempre sonreír aunque el día no pinte bien.

A continuación te dejamos una lista con todo y significado de las palabras o modismo típicos de los jarochos, por si llegas a visitar el puerto no te sorprendan con frases como “no hagas iris” “está bien kíkiri” “¿estás peído?” o “no seas papayón”, recuerda que si alguien te dice “oye loco” no es insulto, es más una palabra de cariño, cuando ya eres un amigo muy cercano.

Cábula : Significa que sienten que los estás engañando, que exageras algún comentario

: Significa que sienten que los estás engañando, que exageras algún comentario Flota : Así se le conoce a un grupo de amigos

: Así se le conoce a un grupo de amigos Iris : Es una forma de decir que la personas está enojada

: Es una forma de decir que la personas está enojada Jiribilla : Terminó que utilizan para las niñas y niños muy inquietos

: Terminó que utilizan para las niñas y niños muy inquietos Jocho : Significa Hot-dog

: Significa Hot-dog Kikiri : Objeto que no sirve, es de mala calidad o también conocido como “pirata”

: Objeto que no sirve, es de mala calidad o también conocido como “pirata” Mácara : Palabra que ocupan cuando algo los sorprende

: Palabra que ocupan cuando algo los sorprende Micha : Así le dicen al pan para la torta, sea telera o bolilla

: Así le dicen al pan para la torta, sea telera o bolilla Muina : Término que se utiliza cuando alguien está enojado

: Término que se utiliza cuando alguien está enojado Loco: Así le dicen a un amigo muy cercano









Peérse : Se toma ya como un verbo, significa que alguien está enojado

: Se toma ya como un verbo, significa que alguien está enojado Pichicatero : Así describen a las personas que son muy tacañas

: Así describen a las personas que son muy tacañas Papayón : Significa que alguien tiene miedo

: Significa que alguien tiene miedo Pringando : Cuando comienza una lluvia moderada, también conocida como llovizna

: Cuando comienza una lluvia moderada, también conocida como llovizna Pachi : Así también se le dice a los amigos

: Así también se le dice a los amigos Pochoto : Es parecido a una ofensa, ya que hace referencia a la colonia La Pochota

: Es parecido a una ofensa, ya que hace referencia a la colonia La Pochota Quigua : Termino para definir a la cerveza, también conocidas como chelas

: Termino para definir a la cerveza, también conocidas como chelas Rumba : Cuando se va a salir de fiesta

: Cuando se va a salir de fiesta Siwa : Termino para decir sí

: Termino para decir sí Ya estás peinado pa’ tras: Estar de acuerdo con el tema









Ya tienes algunas de las palabras o modismos veracruzanos, ¿sientes que nos faltó alguno? Puedes dejar tu sugerencias en los comentarios de nuestras redes sociales, así podemos ampliar la terminología para conocer a fondo la manera como se expresan en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.