Los 10 apellidos más comunes en México, ¿está el tuyo en la lista?

Según información del INEGI, en el año 2020 nacieron tres personas por cada minuto en México, arrojando un total de un millón 629 mil 211 nacimientos, la cual es una cifra impresionante, ¿no te parece?, sin embargo, es importante destacar que la natalidad ha disminuido con el paso de los años, pues en 2011 se registraron 2.5 millones de nacimientos, lo cual representa una disminución de más de 900 mil registros.

De las cifras registradas durante el 2020, el 51% son hombres, mientras que el 49% fueron mujeres. Además, según las estadísticas de natalidad, el 90% de los nacidos fueron registrados antes de su primer cumpleaños, lo cual da un total de un millón 464 mil 889 registros.

¿Te has preguntado que tan común es tu apellido?

En ese mismo año más de 34 mil apellidos fueron registrados en México y es inevitable que algunos de ellos se repitan, de hecho, aquí te presentamos la lista con los 10 más comunes, lo cual no quiere decir que no sean especiales, si no todo lo contrario, pues la mayoría de estos han trascendido de generación en generación y forman parte de la identidad de cada familia.

Checa la lista con los apellidos más populares en México de 2017 a 2020

El Instituto Nacional de Estadística (Inegi) , se encargó de compartir la lista de los 10 apellidos más populares de México registrados entre 2017 y 2020; a continuación te decimos cuáles son:





1. Hernández, con 671 mil 972 registros

con 671 mil 972 registros 2. García, con 458 mil 788 registros

con 458 mil 788 registros 3. Martínez, con 447 mil 073 registros

con 447 mil 073 registros 4. López, con 412 mil 247 registros

con 412 mil 247 registros 5. González, con 352 mil 650 registros

con 352 mil 650 registros 6. Pérez, con 332 048 registros

con 332 048 registros 7. Rodríguez , con 293 mil 473 registros

, con 293 mil 473 registros 8. Sánchez, con 288 mil 543 registros

con 288 mil 543 registros 9. Ramírez, con 258 mil 411 registros

con 258 mil 411 registros 10. Cruz, con 204 mil 640 registros





Los tres primeros sitios son ocupados por los apellidos Hernández, García y Martínez, lo cual significa que fueron los que más se repitieron en actas de nacimiento durante el periodo antes mencionado.

¿Cuáles son los apellidos más frecuentes en #México? Conoce la información de la Estadística de nacimientos registrados #INEGI. https://t.co/xLvxxvLTwu pic.twitter.com/1HC342tRNX — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 21, 2021

¿Y cuáles fueron los nombres más comunes en México en 2020?





Asimismo, el INEGI se encargó de identificar 400 mil nombres, los cuales fueron registrados a lo largo del 2020.

Estos son los 10 nombres más populares en mujeres de México registrados durante 2020:

1. Sofia

2. María José

3. Valentin

4. Ximena

5. Regina

6. Camila

7. Maria Fernanda

8. Valeria

9. Renata

10. Victoria





Por otra parte, estos son los nombres de hombres más comunes registrados en México en el 2020:





1. Santiago

2. Mateo

3. Sebastian

4. Leonardo

5. Matias

6. Emiliano

7. Diego

8. Miguel Ángel

9. Daniel

10. Alexander