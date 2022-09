¿Compras queso o imitación? Profeco revela estudio con marcas de estilo Oaxaca

Si te gusta hacer quesadillas seguro prefieres el queso más cremoso y delicioso. Su elección no es cosa pequeña, ya que si no tienes un distribuidor artesanal debes comprar en tu tienda o súper de preferencia y entre las decenas de marcas puedes confundirte para elegir el mejor.

Y para evitar que te ahogues en un mar de opciones, la Profeco en su Revista del Consumidor de agosto hizo un estudio para analizar la composición de varias marcas y verificar si venden imitación o queso Oaxaca real.

¿Qué características analizó la Profeco en su estudio de quesos?

Para revisar el control de calidad, la Profeco analizó el etiquetado de los productos; que la denominación de “queso” fuera visible a los consumidores; que no pongan “100% lácteo” si incumplen con esa medida; si adicionan otro tipo de proteínas y lo especifican; y que muestren el grado de proteínas y humedad.

Además se verifica la grasa, la humedad y proteína que contienen los quesos; su contenido neto, energético, la presencia de almidón y por supuesto la calidad sanitaria.

¿Cuáles son los mejores quesos, según la Profeco?

Entre los quesos que cumplen con los requerimientos básicos de lo que ofrecen y dan, se encuentra el Queso Esmeralda de 400 g. Con 50.9% de humedad; proteína, 21.7%; grasa, 20.1% y contenido energético de 283 calorías; este producto no contiene almidón.

El queso Oaxaca Alpura de 400 g. tiene humedad de 48%, proteína, 25.8%; grasa, 22.2% y contenido energético de 304 calorías. Además, no tiene almidón. Otros que están en el mismo estándar de calidad y cumplen son las marcas de 400g de Covadonga, La Villita, Lala Oaxaca, Los Volcanes, el Carranco, Zwan Premium y el Flor de Alfalfa.

El queso Bionda tiene de humedad 55.7%; proteína, 18.3; grasa, 18.2% y contenido energético de 255 calorías, no obstante no es veraz en la declaración de grasa y proteína en el etiquetado y no cumple con la especificidad de la humedad.

Uno que no tiene buena calificación es “La Huastequita Hidalguense”, el cual contiene almidón pero no lo declara; además no declara porcentajes mínimos de grasa, proteína ni máximo de humedad.

En suma los que no cumplen con las medidas sanitarias, según la Profeco, son Don Lucas R.S; La Pilarica, La Vaquita, Mi Queso Amelia, NocheBuena; Xacalco, y Xaltepec.

¿Cómo les fue a los que imitan el queso Oaxaca?

En las imitaciones la dependencia encontró que el queso Alpino Imitación incumple con el etiquetado, ya que dice que pesa 400 g pero en realidad tiene 386 g. El Queso Campo Alegre contiene almidón y no lo declara en el etiquetado; el Dejavis no declara la proteína ni la grasa, además de usar almidón.

El Prohper Foods presenta valores mayores a los permitidos en la levadura, además de usar almidón y no poner el contenido de proteínas y grasas.

¿Qué recomienda la Profeco al comprar quesos?

Después de comprarlo es necesaria la refrigeración, revisar la fecha de caducidad; eliminar (escurrir) el suero y no consumirlo si presenta manchas. Además al tocarlo la fibra o “hilada” debe desmenuzarse conservando su forma con una dureza intermedia.

Si deseas descargar la edición de Profeco de este mes puedes dar clic en este LINK.