¿Conoces algún pueblo fantasma en México? Nosotros sí, van los más aterradores [Videos]

Fantasmas, leyendas, brujos, duendes, magia ¿le seguimos? Esos temas son los que abundan en las redes sociales y conversaciones, por lo menos hasta mediados de noviembre, si quieres entrarle a la conversación pero no sabes de que platicar, nosotros te ayudados, podría comenzar por conocer los pueblos fantamas más aterradores del país.

Muchas regiones del país cuentan con algún lugar que está embrujado o en que las leyendas los marcan como sitios fantasmales, llenos de miedo, en los cuales es mejor no meterte por su propio bien, pero si eres de las personas que les gusta el miedo y no le huyen a una experiencia macabra, te presentamos algunas opciones para viajar en esta temporada de noche de brujas.

Te vamos a presentar algunos destinos que podrían ser parte de tus recuerdos a la hora de platicar de los lugares macabros que has visitados, si bien en el país existen infinidad de lugares que te darán miedo, los que te diremos a continuación podrían servirte como ejemplo, porque no podemos mentir, en el lugar donde vives existe algún sitio embrujado o en el que se aparecen fantasmas.

¿Cuáles son los pueblos fantasmas más aterradores de México?

A continuación te daremos cinco opciones que te podrían interesar, están repartidas por todo el país desde Yucatán, pasando por el centro hasta llegar Tamaulipas, y te los vamos a presentar a continuación:

Misnébalam, Yucatán











Comenzamos por el sur de la república mexicana, éste lugar ya te lo habíamos presentado, sólo podemos agregar que el pueblo fantasma lleva más de un siglo sin ser habitado, la historia de Juliancito, niño que se ahorco y un monje con capucha negra que recorre la iglesia abandonada del lugar, son sin duda los sucesos más tenebrosos del lugar.

Aunque muchos cuentan que el pueblo fue abandonado porque se quedó sin agua, no podemos dejar pasar que las dos historias que se cuentan, son lo suficiente para darse una vuelta por el lugar para conocerlo.









San Juan Parangaricutiro, Michoacán









Antes de continuar nuestro recorrido para el norte del país, no hacemos a un lado y visitemos Michoacán, el lugar que les vamos a mencionar tuvo que ser abandonado ya que al estar cerca de un volcán, era peligroso contar con un asentamiento humano en la zona, actualmente se le conoce como Paricutín, en honor al volcán.

Este pueblo fue abandonado ya que gracias a una erupción del volcán el sitio fue enterrado entre ceniza y lava, quedan algunos vestigios del lugar, por ejemplo algunos edificios y la tradicional iglesia, que no puede faltar, pero ya no hay habitantes, lo que no dejan perder es el turismo, porque la zona sigue siendo un lugar inhabitable pero turístico.

Mineral de Pozos, Guanajuato









Vamos para arriba en el país y llegamos a un lugar que es famosos por su momias, exacto, llegamos a Guanajuato, pero no nos enfoquemos en la ciudad de Guanajuato, vamos a conocer Mineral de Pozos, un lugar que actualmente es reconocido como pueblo mágico de México.

Pero, si es pueblo fantasma ¿por qué es pueblo mágico? La respuesta es la siguiente, primero tenemos que mencionar que éste lugar sí fue abandonado, en dos ocasiones, actualmente una parte del lugar son haciendas y minas abandonadas, que lo hacen atractivo al turismo.

Entre sus historias podrás conocer el ¿por qué? Se considera un pueblo fantasma, además cuando des el recorrido por las minas y sus haciendas abandonadas ya te darás una idea de lo tenebroso que puede llegar a ser este lugar.









Real de Catorce, San Luis Potosí









Continuando el recorrido para el norte del país llegamos a San Luis Potosí, uno de los destinos tenebrosos más conocidos es Real de Catorce, también es un pueblo mágico, se ganó la denominación por lo hermoso de sus paisajes y los atractivos turísticos que ofrece al estar situados entre dos montañas.

El pueblo está abandonado, por mucho años fue habitado por mineros que extraían plata, pero cuando se terminó este metal todos se fueron, pero lo característicos del lugar es que fue abandonado pero no perdió su esencia, el lugar sigue intacto, así como lo dejaron los pobladores antes de abandonarlo.









Guerrero Viejo, Tamaulipas









Llegamos al final del recorrido, Tamaulipas es la zona donde podemos encontrar el pueblo fantasma de Guerrero Negro, le peculiaridad de esta sitio es que no puedes llegar tan fácil, para poder conocerlo debe esperar a la época de estiaje ya que debido a su ubicación, cuando hay temporada de lluvias se inunda, por lo que es casi imposible llegar a él.

Pero todas las casa y construcciones de la zona siguen en pie, sin duda es un pueblo fantasma que te va a impresionar. Ya conoces algunos pueblos fantasmas de México, y tú ¿sabes algún otro destino terrorífico?