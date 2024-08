Inicia la cuenta regresiva en San Pablo Coapan con la siembra de flor de Cempasúchil

Oficialmente estamos a 86 días de Todos Santos o Día de Muertos, la celebración mexicana más importante del país que rinde homenaje a quienes ya dejaron este plano.

Minatitlán, Medellín de Bravo y la comunidad de San Pablo Coapan, en Naolinco son quizá las últimas zonas de Veracruz que siembran la flor de Cempasúchil pintando de naranja sus bellos campos.

Y precisamente hablando de esta última, el día de ayer 7 de agosto comenzó la siembra de esta típica flor que adorna los altares durante finales del mes de octubre y principios de noviembre siendo además una atracción turística para la comunidad pues miles de personas se toman fotografías, comen los platillos tradicionales y conocen las fincas del café que allí se elabora.

El día de ayer 7 de agosto comenzó la siembra de esta típica flor que adorna los altares durante finales del mes de octubre y principios de noviembre/Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

A través de la cuenta de Facebook de @deme.martinez.5 se hizo viral el momento en el que los productores dieron comienzo con la siembra de “Flor de muerto” para la que él días antes (3 de agosto) preparó la tierra.

Aquí también se lleva a cabo en el mes de octubre el Festival de la Flor de Cempasúchil cada año, para los pobladores conlleva una gran responsabilidad a la que en los últimos años se han unido los infantes volviéndolo una tradición familiar pues de esto también depende su economía en muchas ocasiones.

¿Dónde se ubica el poblado de San Pablo Coapan?

San Pablo Coapan es una localidad perteneciente al municipio de Naolinco, recién nombrado Pueblo Mágico el mismo año que Córdoba, se encuentra a poco más de tres horas.

El día de ayer 7 de agosto comenzó la siembra de esta típica flor que adorna los altares durante finales del mes de octubre y principios de noviembre/Foto: Xiomara Flores / El Sol de Orizaba

Desde la capital del estado, Xalapa, queda a unos 45 minutos y es la principal ciudad en visitar los campos durante el mes de octubre, previo a que se coseche la flor pues lo han catalogado como un lugar “instagrameable”.

Mientras que desde Orizaba queda a 3 horas y media, para que planees con anticipación tu visita si es que no te quieres perder la experiencia de ver los campos, oler las flores y posar junto a las mariposas que visitan la siembra.

Pero esto no es lo único que puedes encontrar en el pueblo, existe la iglesia en Paxtepec del Siglo XVI y no, no son ruinas, la iglesia es totalmente funcional, hay misas cada tarde y durante la temporada de Todos Santos realizan ceremonias especiales.