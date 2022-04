¡Megapuente y Semana Santa! Todas las fechas de descanso para abril de 2022

El mes favorito de muchos ya está aquí y con él viene ¡Megapuente y Semana Santa!; te decimos todas las fechas de descanso para abril de 2022, para que vayas preparando tu traje de baño, el bloqueador y te lances a conocer alguna de las playas de Veracruz, o si prefieres quedarte en casa para relajarte también es una excelente opción.

Cabe destacar que los beneficiados serán los estudiantes, sin embargo, también hay algunas empresas que brindan algunos días de descanso de manera extraoficial a sus trabajadores; más adelante te contamos.





¿Cuándo será el megapuente de abril y las vacaciones de Semana Santa 2022?





Este año las vacaciones de Semana Santa comienzan el lunes 11 de abril y concluyen el viernes 22, por lo tanto, los estudiantes regresarán a clases hasta el lunes 25 de abril.

Lo anterior de acuerdo con el Calendario Oficial de la SEP (Secretaría de Educación Pública).

A pesar de que los alumnos son los beneficiados, los trabajadores también podrían tener unos días de descanso, pues algunas empresas suelen brindarles el Jueves y Viernes Santos a sus colaboradores (este año caerán 14 y 15 de abril). No obstante, esto es de manera extraoficial y la Ley Federal del Trabajo no indica descanso obligatorio, por lo tanto, si te piden ir a laborar debes hacerlo y no habrá pago doble.

Además de las vacaciones de Semana Santa, los alumnos gozarán de un megapuente, pues el próximo viernes 29 de abril el calendario de la SEP marca suspensión de actividades debido a la junta de Consejo Técnico y al ser viernes, será un descanso de tres días seguidos. Los maestros y alumnos estarían regresando a clases el 2 de mayo.

Es decir, regresarán de sus vacaciones para estudiar 4 días y luego volverán a descansar tres días más, ¡qué suertudos!.





El Calendario Oficial de la SEP marca las vacaciones de Semana Santa 2022 | Foto: Pixabay / Cortesía | SEP

¿Cuáles son las siguientes vacaciones y días de descanso del 2022?

10 de mayo: A pesar de no ser un descanso obligatorio, algunas empresas suelen otorgarlo a las mujeres que son madres.

Vacaciones de verano 2022: Inician el 29 de julio.

16 de septiembre: Será puente, pues cae en viernes, se marca suspensión de clases y labores debido a la Independencia de México.

¿Qué hacer en Xalapa durante vacaciones de Semana Santa y en el megapuente de abril?





Si vives en Xalapa y aún no sabes que harás durante tus vacaciones de Semana Santa y el megapuente de abril, te traemos algunas recomendaciones:

Puedes visitar alguna de las playas de Veracruz, hay muchas opciones y todas son bellísimas.

En Xalapa y alrededores hay varios balnearios, que también son una excelente opción si lo tuyo es nadar y echarte un chapuzón.

Puedes ir de día de campo con tu familia, amigo o con tu pareja.

Puedes visitar los museos de Xalapa, hay una gran variedad.

Visita alguno de los pueblitos mágicos cercanos a Xalapa.

Si deseas descansar y quedarte en casa, puedes hacer una maratón de películas o aprovechar de tu tiempo libre para poner en orden tu hogar.