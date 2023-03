Prepara los binoculares, en abril habrá una ¡luna rosa! Aquí los detalles [Video]

Será los primeros días del mes de abril cuando puedas disfrutar del fenómeno conocido como la luna rosa de acuerdo a los expertos se podrá ver en todo México y sólo va a durar unas horas, por lo que te recomendamos estar alerta para que no dejes escapar ésta maravillosa experiencia que de acuerdo al sitio Timeanddate está por llegar.

Cabe señalar que es la primera luna llena de la temporada y todo comienza gracias al pasado equinoccio de primavera el cual inició el lunes 20 de marzo, esto ocurre cuando la luna se ubica en el lado opuesto del Sol y la Tierra, por eso se puede ver iluminada de ese color, pero sabías que el nombre de luna rosa no es por el color.

Se le conoce luna rosa porque justo en esta época del año florecen una rosas del mismo color las cuales florecen a principios de la primavera; según algunos expertos se dice que son flores silvestres llamadas phlox y nacen en la parte de Américas del Norte, por lo regular llegan a florecer con la primera luna llena de abril.

Los nativos americanos llegaron a llamarla de diferentes maneras como Luna del deshielo (Breaking ice moon) o luna del pasto que aparece rojo (The moon of the red grass appearing), entre otros nombres con los que la han bautizado, pero creemos que luna rosa es un nombre adecuado para el fenómeno que está por suceder.

También es conocida como la luna de Pascua, ¿por qué?

Algunos creyentes también la llaman la luna de Pascua ya que también se puede ocupar para determinar las fechas de éste celebración, entre las fechas que se manejan están del 21 de marzo al 18 de abril de cada año, es cuando puedes disfrutar de la luna rosa; en algunos lugares también la conocen como la luna de huevo y la cual podría ser la razón por la que ahora conocemos al Conejo de Pascua.

¿Cuándo podremos ver la luna rosa en Veracruz?

De acuerdo al calendario lunar, el momento en el que se podrá ver la luna rosa en Veracruz, es diferentes a otros lugares del país o del mundo, por ejemplo, en Veracruz todo comienza el próximo miércoles 5 de abril en punto de las 22:34 horas, es el momento en el podrás comenzar a apreciar el cambio, y de acuerdo al reporte podrás disfrutar en su totalidad el jueves 6 de abril.

Recuerda que el próximo jueves 6 de abril es Jueves Santo, parte de los motivos por los cuales se le dio el nombre de luna de Pascua; cabe señalar que es gracias a la luna que nuestros antepasados y en la actualidad se pueden apreciar muchos cambios, por ejemplo, en los meses ya que depende la luna en el tiempo en el que estamos, ¡increíble!

Otros fenómenos astrológicos que se podrían presentar en abril son las noches de brillo de la Tierra, significa que la parte no iluminada de la luna se puede ver gracias a la luna nueva, a esos se le llama brillo de la tierra o el brillo de Da Vinci y se puede dar entre el 4 y el 27 de abril del presente 2023.

También podrás disfrutar, en caso de que las nubes lo permitan, la lluvia de meteoros conocidas como Lyra, el cual se espera comience a finales del mes de abril, entre el sábado 22 y domingo 23, dichos meteoros será el resultado de los escombros generados por el cometa denominado C/1861 G1 (Thatcher), así que ve apartando la cita para poder disfrutar de éstos fenómenos astronómicos.