¿Little Jesus tendrá concierto en Xalapa? Es lo que sabemos [Video]

Acompañados por dos bandas locales el próximo sábado 3 de junio en Xalapa se va a presentar la banda mexicana Little Jesus como parte de su gira llamada “Presente”, pero antes de tocar la capital de Veracruz, primero llegará a Orizaba y luego la ciudad de Veracruz, para cerrar su gira por el estado en Xalapa.

Con un par de sencillos que sacaron en marzo y abril de éste año, la agrupación mexicana Little Jesus prepara el inicio de su gira “Presente” la cual tendrá como primera parada Ciudad Juárez el próximo sábado 20 de mayo, luego se dirigen a Orizaba para iniciar una mini gira por Veracruz, el jueves 1 de junio.

El viernes 2 de junio Little Jesus se presentará en la ciudad y puerto de Veracruz, para cerrar su visita al estado en Xalapa el sábado 3 de junio en McCarthy’s Iris Pub, los boletos ya están a la venta en el sitio de internet boletopolis o puedes comunicarte por medio de las redes sociales de los organizadores, la cuales te dejaremos en instantes.

Cabe mencionar que el evento inicia a las 20:00 horas y no sólo tendrán la participación de Little Jesus ya que tendrán dos bandas abridoras, la primera es una agrupación que está dando de qué hablar en la escena musical local y nacional, Japónica acompañados de los orizabeños Audioestopista, sin duda una tocada que no querrás perderte.

¿Cuántos cuestan los boletos para ver a Little Jesus en Xalapa y dónde puedo comprarlos?

Lo nuevo que presentó este año la banda mexicana de Indie Rock se trata de los sencillos “Solo” que fue sacado el pasado 21 de marzo y la canción que le da el título a gira por México “Presente” que se presentó el pasado 26 de abril, pero su tema más reciente se trata de un remix de la canción llamada “Venomous Village”.

Aunque si tienes ganas de escuchar su éxitos también imaginamos serán parte del repertorio que van a presentar en su visita a Veracruz, en cuanto a los boletos ya están a la venta, puedes darle clic al siguiente link en el que podrás apartar tu lugar en el recinto xalapeño que se ubica en la carretera federal Xalapa-Veracruz.





Cabe mencionar que al comprar tu entrada te puedes comunicar via WhatsApp con los organizadores para que vayas reservando tu lugar en el Pub (bar) capitalino, todo inicia en punto de las 20:00 horas del sábado 3 de junio, sólo se tendrán dos precios para los boletos que se dividen en zona general y M&G.

M&G , 850 pesos

, 850 pesos General, 550 pesos

Si necesitas más información te puedas comunicar con los organizadores mediante sus redes sociales o asistir al lugar que se ubica en la Carretera federal Xalapa-Veracruz kilómetro 4+300, número 553 en el Fraccionamiento El Olmo.