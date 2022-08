¿Cuánto cuesta la felicidad? Conoce lo que deberías ganar para ser feliz, según la ciencia

Un estudio busca desmentir la frase de que "el dinero no hace la felicidad", y llegaron a la conclusión de cuanto dinero se necesita ganar anualmente para ser feliz en diferentes partes del mundo.

Y es que es uh hecho de que la felicidad no depende siempre del dinero, pues hay muchas personas que lo tienen y no necesariamente son felices, no obstante, es también un hecho que la falta del mismo, es una de las principales razones de preocupaciones en el mundo y por eso se llevó a cabo esta investigación.

Lee también: ¿Cansado de tu trabajo estresante? Estudio revela por qué el esfuerzo mental agota físicamente

¿Cómo se realizó el estudio de la felicidad?

Según el estudio realizado por la Universidad Purdue de Estados Unidos y publicado en la revista Nature Human Behavior, la felicidad de cada persona depende de diversos factores, principalmente de la región del mundo que habitan.

Para esta investigación se utilizaron datos de Gallup World Poll, una encuesta realizada a más de 1.7 millones de personas de 164 países diferentes.

Por supuesto la forma de tener lo suficiente para pagar deudas y la posibilidad adquirir ciertos lujos, fueron señaladas como los principales factores para que el dinero sea una pieza importante para la felicidad de las personas.

El costo para ser feliz depende principalmente de en que país vivas / FOTO: Pixabay

¿Cuánto dinero se necesita para ser feliz?

De acuerdo a los resultados de estas encuestas, para que una persona pueda ser feliz en Latinoamérica, tendría que tener un ingreso anual de 35 mil dólares, unos 693 mil 989, pesos mexicanos.

Para tener estos ingresos, la persona debería de ganar unos 57 mil pesos mensuales, lo cual se vuelve complejo, al saber que el promedio mensual del sueldo en México ronda los 8 mil pesos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Cabe señalar, que América Latina, no es de las zonas más caras ni mucho menos del mundo, pues en Estados Unidos o los países asiáticos ubicado al este, se necesitarían hasta 75 mil dólares anuales para alcanzar esta felicidad, mientras que Australia y Nueva Zelanda, el costo sería de hasta 120 mil dólares.

Publicado originalmente en El Heraldo de Juárez