En intercambio, le dan una taza y la regresa; ¡el regalo venía dentro! ¿Qué se perdió? [Video]

No cabe duda que “no se debe juzgar un libro por su portada” eso le ocurrió justo a un señor en pleno intercambio navideño que al ver que su regalo era una taza con cacahuates hizo un coraje y decidió regresarle, pero todo cambió cuando le explicaron lo que estaba escondido dentro del regalo, ya mejor se quedó callado y pidió disculpas.

Fue durante un intercambio de regalos que un joven compartió la reacción de un señor, al cual le había tocado darle regalo y él opto por comprarle un taza y la llenó con cacahuates, pero no se esperó que la reacción fue tan acalorada, al grado que mejor le regresaron el regalo, cosa que no agradó mucho a los asistentes.

Hay que señalar que se puso un límite para poder gastar en el regalo, en el video dicen que era de 500 pesos, por tal motivo al ver que su regalo era una taza con cacahuates que obviamente no valía más de 50 pesos, el señor se ofendió y no paró de quejarse hasta que le explicaron lo que tenía dentro la taza y fue ahí cuando doblo las manitas y se tuvo que disculpar.

¿Qué pasó con el regalo del señor?

Al ver la reacción del sujeto, el joven optó por decirle que mejor le daba los 500 pesos y que le regresara la taza con los cacahuates, con una disculpa de antemano, oferta que el señor no dejó pasar y se hizo con 500 pesos, para lo que pensó que había ganado, pero se llevó una sorpresa que jamás va a olvidar.

Tras regresarle la taza, el joven procedió a quitarle los cacahuates y mostrar el verdadero regalo, el cual había escondido para que fuera una verdadera sorpresa y le pudiera sacar una sonrisa de felicidad a su compañero pero al ver su reacción mejor terminó con la “broma”.

¿Cuál era el regalo que estaba dentro de la taza?

El joven le explico al señor que “nunca hay que juzgar un libro por su portada” y acto seguido sacó los cacahuates, al fondo de la taza se encontraban 2 mil pesos, ¿por qué? El joven aseguró en el video que sabía que el señor necesitaba esa cantidad y por eso se la regaló, pero al rechazarlo, se tuvo que quedar sólo con los 500 pesos.

La reacción del señor no tiene precio, ya no sabía dónde meterse de la vergüenza y los participantes en el intercambio, luego de echarse todo el show, sólo movieron la cabeza como señalándole su error, el cuál por lo que vimos en el video ya no tuvo remedio porque se quedó con sólo 500 pesos.

En total son tres videos, que te los vamos a presentar enseguida, el primero cuenta con más de 3 millones de reproducciones, seguido por el segundo que aumentó a casi 4 millones y medio de reproducciones y el tercero se quedó cerca con 4.3 millones.

Entre los comentarios puedes leer las críticas que le llovieron al señor “tremenda lección de vida” aunque algunos defendieron al señor alegando que “el equivocado es quien no supo entregarlo como debe ser, en un sobre” y otros que sólo se limitaron a decir “bueno cuando me den mi regalo voy a revisar hasta el último y si no hay dinero armo relajo”

