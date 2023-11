¿Es malo poner fotos en el altar? TikToker da tips para evitar malas vibras [Video]

Es tiempo de convivir con nuestros difuntos, cualquier muestra de cariño siempre será bien recibida para las almas que llegan estos días a pasar unos momentos con nosotros, parte de la tradición es poner sus fotos en el altar, pero de acuerdo a una guía espiritual existen ciertos tips para que no atraigas malas energías.

Día de Muertos 2023: ¿qué elementos componen el altar?

Lo primero que tenemos que platicar es los elementos básicos que componen un altar de Día de Muertos, pero no son exclusivo y tampoco van a fuerza, casi siempre son más los detalles que te nacen para recibir a tus seres queridos, aunque nunca está de más contar con algunos detalles típicos de las fechas.

Por ejemplo, puedes ponerle flores de cempasúchil, el tradicional pan de muerto, café, cigarros, tequila o caña de azúcar, velas blancas, agua para que puedes refrescarse luego del trayecto que recorrieron, entre otros elementos; eres de los que ponen fotografías en el altar, al parecer se debes hacerlo con cuidados ya que es temporada donde se abren “portales energéticos”.

Día de Muertos 2023: ¿es malo poner fotos en el altar?

En época de redes sociales nos encontramos con un video en TikTok de la cuenta llamada la “Magia de Mirlo” un espacio en el que una coach espiritual da algunas recomendaciones para mejorar tu energía y alejar los problemas de tu vida, pero al ser temporada de Día de Muertos, aprovechó para tocar el tema.

En un video que te vamos a presentar a continuación, Isabel explica por qué es importante qué si vas a colocar fotos en tu altar, solo sean de tus seres queridos o seres que conociste ya que al ser una temporada en la que se abren “puertas energéticas” el poner fotos de alguien que no conoces, es hacerles una invitación para que visiten tu casa.

Obvio, sobra decir que si no invitas a desconocidos a entrar en tu vivienda, menos los harás con personas que ya trascendieron, por lo tanto el consejo que da Isabel es el de no colocar fotos de personas que no conoces o que no fueron parte de tu vida.

Día de Muertos 2023: ¿es malo colocar fotos de personas que siguen vivas?

Continuando con el tema de las fotos en el altar de Día de Muertos, otros usuarios mencionaron otro tema, se pueden colocar fotos de personas que aun están vivas, de acuerdo a los comentarios y tradiciones ¡no! Ya que se cree podrías enviarles malas energías.

Tampoco es bueno, de acuerdo a otras tradiciones, colocar fotos de personas que recién fallecieron ya que están en el momento en el que van de camino al inframundo y colocar alguna fotografía podría interrumpir su camino, recuerda que de acuerdo a la creencia el alma tarde cerca de 3 meses en trascender, a los que se llamada “recorrer sus pasos”, por lo que sería mejor esperar y colocar su fotos el año siguiente.

¿Y tú tienes alguna tradición en casa?