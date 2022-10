¿Cuál es el origen del tamal? Es una celebración prehispánica que no pasa de moda [Video]

El tamal es un platillo típico de México que tiene sus orígenes en la época prehispánica y que dicen los historiadores era utilizado como una forma de agradecimiento a la tierra por todas la bondades que les daba, si bien no hay un dato de dónde se creó el primer tamal, se puede decir que fueron los Mexicas quienes lo introdujeron en la gastronomía.

Comencemos por decirte que la palabra tamal viene del náhuatl, tamalli, que significa “bollo de maíz envuelto en hojas y cocido en olla”, esa definición la puedes encontrar en el “Gran diccionario Náhuatl” de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam).

Cabe señalar que en el país el tamal prácticamente se puede comer a diario en diferentes platillos o simplemente como se suele preparar, una envuelto de masa con relleno de guisado, el que sea de tu agrado; pero las fechas importantes, podríamos decir que inician esta temporada de Día de Muertos y terminan con la celebración de las fiestas de la Candelaria, en la cual también se preparan tamales.

Un dato interesante es que al año en México, una persona consume aproximadamente 335 kilos de maíz, entre los platillos típicos de cada región entre los cuales se cuentan los tamales, es tan importante en nuestra tradición que el dicho “dar atole con el dedo” nació en la época de los aztecas, se utilizaba como un distractor cuando la población estaba preocupada por la falta de lluvias, se les dama atole y tamales.

¿Cuál es el origen del tamal?

Este platillo nació en la época prehispánica, se preparaba de manera diferente a la que conocemos en la actualidad, por ejemplo con los pueblos originarios el tamal era más firme y apelmazado, se elaboraba con verduras, chile y maíz, que era los productos tradicionales del país en esa época.

De acuerdo a la antropóloga Beatriz Ramírez Woolrich investigadora y académica dedicada al estudio de la alimentación y la cocina mexicana, en sus conferencias asegura que existen cerca de 500 recetas de tamales sólo en México, de las cuales poder surgir hasta 4 mil diferentes preparaciones, ya todo depende de la tradición familiar.





Evolución del tamal

Cabe señalar que de la época prehispánica a la fecha la preparación de los tamales ha sufrido muchas modificaciones, todo comenzó con la llegada de los españoles al país, por lo que este platillo se fue adaptando a la época.

De acuerdo a los textos de Fray Bernardino de Sahagún en la “Historia general de las cosas de Nueva España” describía que se utilizaban diversos ingredientes entre los que destacaban los pavos, flamencos, ranas, ajolotes, conejos y pescado, a estos ingredientes les puedes sumar la carne de puerco y por supuesto la manteca, que fue lo que introdujeron los españoles.

Tipos de tamales en México

Cabe señalar que en México se tienen diferentes formas de preparar tamales, como se mencionó hace unos instantes, por ejemplo de acuerdo a la región es la forma como se elaboran puedes probar los de la Ciudad de México, lo de Oaxaca, está en zacahuil en la región Huasteca, los tamales yucatecos, en Michoacán tienen las corundas.

Al norte del país te encuentras con los tamales que se preparan al noreste, que son más delgados, los asturianos, lo que elaboran en Sonora, Sinaloa y no podemos olvidar que los tamales no necesariamente tienen que ser salados, también puede ser dulces y de elote; ¿se te antojaron? No pierdas tiempo y lánzate a disfrutar de este maravilloso platillo de la gastronomía mexicana.