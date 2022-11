¿Trabajas o no puedes salir de casa este Día de Muertos? Te decimos dónde comprar tamales

En Xalapa existen varios lugares donde puede comprar tamales con motivo del Día de Muertos, no hay excusa, ni pretexto para no deleitarse el paladar con una rica taza con chocolate y uno o varios tamales ya depende de ti, lo que no está a discusión es que te pierdas esta linda tradición gastronómica.

Tamales hay de casi todos los sabores, rancheros, frijol, queso con rajas, salsa roja, salsa verde, mole, pipián, de dulce, de elote de dulce, de elote de chile, ya si al leer esto no se te hizo agua la boca, no sabemos qué más podemos agregarla, ¡claro! Una taza con chocolate caliente o frío, insistimos, eso ya es decisión tuya, puede ser atole o champurrado, opciones hay para todos.

Puedes leer también: Pan de muerto: ¿prefieres el tradicional o con rellenos y sabores?

Pese que en muchos lados se darán los días de descanso como si fuera un “puente”, imaginamos que habrá algunos que no podrán darle descanso a sus trabajadores, por eso hemos decidido darte una lista con opciones, lugares donde puedes comprar sino los mejores tamales de la ciudad, si de los más conocidos, ya que no se le puede competir a las señoras que todas las noches sacan su vaporera a la calle para vender sus tamales.

Doble Vía En Xalapa hay temporada de Death Buguers, ¿las conoces? Te decimos dónde puede probarlas

Como dato curioso te compartimos un dicho popular, el cuál te demuestra que esta comida parte fundamental de la gastronomía mexicana o nunca has escuchado el ya tradicional “el que nace para tamal, del cielo le caen las hojas” que quiere decir, no puedes escapar a tu destino, justo lo que pasa en estos días, no puedes escapar a disfrutar un rico tamal.

¿Dónde puedo comprar tamales en Xalapa?

La lista es amplia, y más cuando por zonas la capital de Veracruz es enorme, pero nosotros te damos algunas opciones, lugares que podrías visitar o pedir a domicilio, lo ideal es que comer donde y lo que te gusta, ¿comenzamos?

Amanda Tamalería y Atoles se encuentra en la avenida Murillo Vidal #626, abren de lunes a sábado de las 9:00 a las 23:00.









Tamales Paulita se ubica en la calle Gregorio López y Fuentes #39 en la colonia Lerdo de Tejada, abre de lunes a domingo de 9:00 a 23:00, cabe señalar que martes y miércoles se abre desde las 8:00









Tamales de Pipila los puedes encontrar en la avenida Pípila 209 su horario de atención es de lunes a sábado de 19:00 a 22:155









Tamales Gourmet Xalapa un negocio de los llamados food truck, se encuentra en la avenida Lucio Blanco y sus horarios de atención son de miércoles a domingo de 18:00 a 22:00.









Tamales Mr. Salsa se encuentran en la calle Joaquín Ma. Rodríguez #5 en la colonia Obrero Campesina, su horario de atención es de lunes a sábado de 19:00 a 23:00









Tamales San José se encuentran frente al cuartel de San José y puedes ordenas tus tamales sobre pedido