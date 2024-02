Desde chilaquiles de corazón hasta tortillas rosas; 3 ideas para cocinar en San Valentín

El 14 de febrero es una fecha muy esperada por todos los enamorados y estamos a unos cuantos días de poder celebrarlo, por lo que muchos ya se están planificando las citas románticas o los pequeños detalles que obsequiarán a su pareja.

Sin embargo, muchas veces no es necesario gastar en exceso o forzosamente comprar algo para demostrar el cariño que tienes hacia otra persona, ya que tú mismo puedes elaborar algún detalle que hará aún más especial el Día de San Valentín.

¿Eres de los valientes que se anima a cualquier cosa por su pareja?, ¿qué te parecería cocinarle? Con cada fecha, en redes sociales se hace tendencia cualquier tema y la gastronomía es una de ellas con la llegada de los ‘chilaquiles de corazón’ o ‘tortillas rosas’. Así que si buscas una opción ‘distinta’ para el 14 de febrero, prueba esas originales recetas.

¿Cuáles son algunas recetas para el Día de San Valentín?

Stephanie Padilla, una talentosa creadora de contenido dentro del mundo de la gastronomía, se ha vuelto tendencia gracias a estas peculiares recetas para el Día de San Valentín entre las que destacan los ‘chilaquiles de corazón’.

Como es de esperarse, la preparación es la misma como unos chilaquiles convencionales con la única diferencia en que deberás de contar con algún molde en forma de corazón para cortar las tortillas, sin embargo, también puedes apoyarte de unas tijeras.

Pon a hervir 4 tomates y 2 chiles.

Posteriormente, mézclalo todo en una licuadora con un poco de sal.

Para ello, ya deberás contar con las tortillas cortadas con la respectiva forma de corazón.

Las piezas que salgan deberás freírlas en aceite y escurrirlas un poco con ayuda de una servilleta para quitar el exceso.

En una pequeña olla, agrega un poco de aceite con algunas rodajas de cebolla y añade la salsa. Déjala durante unos minutos y después añade las tortillas de corazón, baja un poco el fuego para evitar que se deshagan del todo.

Por último, revuelve para que todo se mezcle correctamente y añade el respectivo queso, crema, un poco de aguacate o los ingredientes extras que consideres.

¿Tortillas rosas?

Otra opción que puedes preparar como acompañamiento para otro alimento son las tortillas rosas, perfectas para unos ricos taquitos.

Prepararlas es muy sencillo, pues deberás contar con:

3 y media tazas de harina de maíz a las que deberás añadir 1 cucharada de harina, sal y manteca (si así lo prefieres).

A toda esta mezcla le añades 2 y media tazas de agua caliente y comienzas a revolver hasta poder obtener la masa.

Una vez que cuentes con ella, sepárala en partes iguales, ya que una de esas masas deberá ser totalmente blanca.

Por otra parte, a la segunda mitad le deberás agregar 5 cucharaditas de colorante rojo comestible y mezclarlo hasta tener una masa rosada.

Con ayuda de un molde, crea un pequeño corazón en el medio de una tortilla hecha con masa blanca y con un corazón hecho con la masa rosada, lo añadirás para obtener una combinación.

Aplanas y coces a fuego lento.

¿Mejor unos sopes de corazón?

Otra buena opción es preparar unos ricos sopes en forma de corazón, una variación de las dos recetas anteriores.

Al igual que las tortillas rosas se necesitan de las dos masas (blanca y rosa).

Una vez que la tengas, con ayuda de un molde o unas tijeras para hacer la forma de corazón, cortaras algunas partes para cocerlas en un comal.

De ti dependerá el tamaño, ya que se pueden hacer un poco pequeñas.

Una vez que la tengas hechas, puedes preparar una salsa similar a la de la primera receta o añadirle alguna de tu preferencia.

Con ello, el queso, un poco de carne deshebrada, cebolla, crema y frijoles serán los complementos perfectos para crear estos deliciosos sopes, además, puedes añadir un poco de lechuga para un poco de frescura.

Como puedes ver son recetas relativamente sencillas, mismas que pueden ser una opción ideal para sorprender a tu pareja o mejor, animarse a realizarla entre los dos.

¿Qué opinas de los chilaquiles de corazón para una cita romántica?