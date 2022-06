Festeja el Día Internacional del Sushi en Xalapa; te decimos los mejores lugares

¿Eres fanático del sushi?, este 18 de junio se celebra su día internacional y aunque no ha sido declarado oficialmente por la ONU, no es un pretexto para no celebrarlo y disfrutar del delicioso platillo con amigos y familiares.

Aunque se celebra de manera extraoficial, la festividad comenzó como una propuesta que tomó fuerza en Facebook y se le adjudica principalmente a Chris DeMay, quien era administrador de una página y planteó dicha celebración desde 2009.

¿Cómo es el sushi?

El sushi consiste básicamente en arroz aderezado con azúcar, vinagre y sal además, viene acompañado de distintos ingredientes como algas, verduras, pescado cocido o crudo.

En algunos casos, se adaptan a la cultura de cada país, como en el caso de México que puedes encontrar presentaciones con jalapeño u otros ingredientes picantes.

¿De dónde es el sushi?

Existe mucha controversia sobre el origen de este platillo, aunque se piensa que viene de Japón por ser uno de los alimentos más populares, en realidad su procedencia data del siglo II en China, donde el pescado salado y fermentado en arroz era un alimento muy importante para ese entonces, a lo que llamaban Narezushi.

Este proceso se usaba principalmente para la conservación del pescado y desechaban el arroz utilizado. Con el paso del tiempo, se fue extendiendo a lo largo de Japón donde optaron por añadirle diferentes ingredientes para así “mejorar” la receta con la diferencia de que ellos prefirieron comer el arroz en lugar de retirarlo y como consecuencia, el pescado lo consumían medio crudo.

De esta forma, se logró una gran cantidad de combinaciones y estilos que se fueron expandiendo a lo largo del mundo, una de ellas y la más importante fue añadirle vinagre al arroz lo que hacía que se pudiera comer inmediatamente, por otra parte, esto ayudó para tener la amplia variedad que conocemos hoy en día.

¿Cuáles son los mejores lugares para comer sushi?

Considerando uno de los alimentos más populares, existen distintas presentaciones en las que puedes encontrarlo y aquí en la bella capital del estado, no es la excepción.

Aquí tienes una lista de los mejores lugares que puedes encontrar:

Tadaya Sushi Xalapa

Si gustas de un menú amplio, definitivamente este lugar es para ti ya que puedes encontrar incluso Ramen, otro de los platillos más populares de la comida japonesa. Desde rollos, postres y arroz, estamos seguros que te encantará.

Cuentan con dos sucursales; Araucarias #285 en Indeco Ánimas y en la avenida Manuel Ávila Camacho #120, Zona Centro de lunes a domingo de 1:00 pm hasta las 9:00 pm, si lo deseas, cuentan con servicio a domicilio.

Sushi 22 Xalapa

Ubicado en Agustín Lara #17 en Indeco Ánimas, Sushi 22 Xalapa te ofrece ensaladas, pastas y una amplia variedad de rollos dulces y salados.

También cuentan con servicio a domicilio por si prefieres quedarte en casa y disfrutar de sus platillos que seguramente te encantaran.

Oriental Wok Xalapa

De igual forma cuenta con dos sucursales a tu elección ubicadas en la calle Rojas #1, Zona Centro y en Plaza City local 5 y 6 en el Boulevard Cristóbal Colón, Jardines de las Ánimas.

La particularidad de Oriental Wok es que también podrás encontrar comida China, vietnamita, tailandesa y por supuesto japonesa.

Puedes consultar el menú completo en su página y su horario es de lunes a domingo de 12:00 pm a 23:00 pm.

Shintai

Sin duda alguna sus platillos te dejarán con la boca abierta y es que te enamoran de sólo verlos, la preparación es muy detallada y el ambiente muy acogedor, ideal para una cita con tu pareja o una salida casual con amigos.

Cuenta con cuatro sucursales y una quinta en Coatepec, así que no hay pretexto para visitarlos.

Los encuentras en: Plaza Zaragoza #8, Zona Centro de lunes a jueves a partir de la 1:00 pm a 10:30 pm y domingos de 1:00 pm a 9:30 pm.

Plaza Américas de lunes a sábado de 1:00pm a 11:00 pm; Teatro del Estado, C. Prolongación Rubén Bouchez #8 de lunes a sábado 1:00 pm a 10:30 pm y domingos 1:00 pm a 9:30 pm; Monte Magno, Blvd. Europa #28 de lunes a sábado de 1:00 pm a 11:00 pm y domingos de 1:00 pm a 10:00 pm.

En Coatepec se ubican en la carretera a la Orduña #108 de lunes a jueves 1:00 pm a 10:30 pm y domingos de 1:00 pm a 9:30 pm.

Tenshi Xalapa

Sabemos que te gusta el sushi y si aparte de probarlo pudieras prepararlo, ¿te animarías?

Si ese es tu caso, Tenshi es el lugar indicado para ti, ya que cuentan con talleres donde te enseñan a preparar sushi, ramen y otros alimentos.

Su local se encuentra en Rébsamen #13, Zona Centro en un horario de 2:30 pm a 9:00pm de lunes a domingo.

Cuentan con talleres donde te enseñan a preparar sushi, ramen y otros alimentos





Grabos restaurante

Ideal para acudir con toda la familia te ofrece un menú para todos los gustos, ya que también cuentan con desayunos y puedes encontrar desde chilaquiles, tostadas y por supuesto, deliciosos rollos de sushi.

Se ubica en Huatusco #13 y cuentan con el siguiente horario: lunes 9:00 am – 18:00 pm; martes a sábado de 9:00 am a 8:00 pm y domingos de 12:00 pm a 6:00 pm.

¿Qué otro lugar recomiendas para disfrutar comida japonesa?