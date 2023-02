¿Ganas de salir de la rutina? Vicente González nos da la receta para un rico cóctel [Video]

Este fin de semana en Xalapa podrías armar tu plan desde la tarde, primero tienes varias opciones para visitar en el centro de la ciudad, galerías, espacios abiertos y otros recintos culturales en los que podrás disfrutar de un rato ameno; cuando termines y regreses a casa si quieres puedes armar la fiesta, el mixólogo Vicente González nos regala una receta para preparar una rica bebida.

No cabe duda que muchas veces queremos probar algo distinto y en el mundo de la mixología esa opción es la base, experimentar con los sabes y los destilados, el bartender Vicente González Marroquín apuesta por una de las bebidas más populares en la actualidad, aunque ese destilado se conoce desde tiempos ancestrales: el mezcal.

¿Quieres recibir el mes de marzo con fiesta? El primer fin de semana de marzo en punto de las 18:00 horas en la calle de Pino Suárez #2 del centro de Xalapa puedes aprovechar para conocer los preparados que arma el nacido en Zacatecas, pero adoptado por la capital de Veracruz, Vicente González Marroquín quien asegura que Xalapa es el lugar ideal para disfrutar el clima, su movimiento cultural y en especial la música.

¿Quién es Vicente González Marroquín?

Previo a su visita a la ciudad de Xalapa pudimos platicar con el mixólogo Vicente González Marroquín para darte un poco de contexto de qué es lo que vas a probar éste fin de semana en la Chulada Centro.

Doble Vía ¡El que se duerme pierde! Si no aguantas la fiesta, Beto´s Bar, no es para ti [Video]

Con sangre zacatecana Vicente Enrique González Marroquín llegó a Xalapa en busca de nuevas experiencias, ¿por qué elegiste Xalapa? “Llegué a vivir a Xalapa porque me gustó su clima y su movimiento cultural, en especial la música; me mudé al caribe Mexicano buscando nuevas experiencias y con ganas de seguir aprendiendo sabores, técnicas y procesos detrás de una barra” platicó el mixólogo.

Cabe señalar que fue en Xalapa dónde comenzó su carrera en el mundo de la mixología, por lo tanto regresar a darle un poco de los que aprendió es lo que lo motiva a presentar sus mejores bebidas.

“Xalapa es una ciudad que me enamoró desde el primer momento que la visite, fue el lugar donde me abrieron las puertas y me dieron herramientas para poder aprender de las barras. Fue mi casa por muchos años y así la sigo sintiendo. Volver siempre es hermoso y más si puedo juntarlo con mi profesión” sentenció González Marroquín.

¿Quieres aprender a preparar un mojito?

Aquí te dejamos un video de cómo podrías prepararte un mojito, recuerda que ya estamos por entrar a la etapa de calor y siempre viene bien tener a la mano una bebida refrescante





Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chulada Centro (@lachuladacentro)

La mixología en una profesión en constante movimiento

“Sigo trabajando en eso, es una búsqueda constante por aprender y probar nuevas cosas. Hoy trabajo en un espacio que me permite crear y explayarme, por lo que estoy disfrutando mucho de la libertad que me dan para jugar a ser lo que me gusta” fue las respuestas que nos dio Vicente al preguntar si se requiere actualizarse periódicamente.

Claro que al principio todo fue empírico, él sólo comenzó a mezclar, a tratar de crear su estilo y luego al adentrarse más a éste mundo fue cuando “hubo algunos cursos sobre coctelería, destilados y cerveza; aún seguimos en constante aprendizaje” puntualizó.

Lo que dejó muy claro fue que durante su proceso aprendió mucho “sobre ingredientes, aromas, sabores y texturas que ni siquiera conocía. Me gusta la creatividad, la prueba y error para poder realizar el cóctel deseado” finalizó Vicente González.





Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chulada Centro (@lachuladacentro)

¿Dónde puedo disfrutar de las bebidas que va a preparar Vicente González?

No dejes pasar la oportunidad de disfrutar de las bebidas que va a preparar Vicente González Marroquín que estará en la ciudad de Xalapa con sede en la Chulada Centro que se encuentra en la calle de Pino Suárez #2 en el Centro Histórico de Xalapa, viernes 3 y sábado 4 de marzo en punto de las 18:00 horas, puedes reservar tu lugar llamando al número de teléfono 2284 91 32 51

Además del mojito que te dejamos en el video, le pedimos a Vicente que nos regalara un adelanto de lo que podrías probar durante su visita a Xalapa, no sabemos si éste coctel estará dentro del menú, pero podrías comenzar a ver el estilo que tiene a la hora de mezclar ingredientes, no podemos descartar que igual te comienza a gustar el mundo de la mixología.

Cóctel “Not fusion”:

½ pz tuna roja

45 ml mezcal

30 ml pulque joven

25 ml miel de agave

15 ml limón verde

Preparación:

Agregas los ingredientes a la coctelera o un recipiente que tenga tapa (en caso que no tengas coctelera), maceras la tuna y le agregas hielo, comienzas a batir y listo, cuando termines de batir pones un colador y en un vaso de preferencia oldfashion (vaso para whikey) y para decorar podrías ponerle o no, una lámina de xoconostle fermentado, listo ya puedes probar un poco de las mezclas que arma el llamado “Crusty”.