Boca del Río celebra el Día de la ¡Guerra de las Galaxias! Va fecha y horarios

Esta semana en el Foro Boca se concentrará toda la “fuerza” para festejar el Día de la Guerra de las Galaxias, los organizadores anunciaron un festival dedicada a unas de las franquicias más importantes del cine y la televisión, todo inicia el próximo domingo 6 de mayo, cabe señalar que se cumple 40 años de la proyección del Regreso del Jedi.

Si fuiste de los que se enamoró de “Baby Yoda” con el Mandalorian o ya tienes años siendo fan de la saga de Star Wars, ésta información te interesa ya que en el Foro Boca se planea un festival para celebrar el ya tradicional 4 de mayo, o también llamado “May the 4 be with you” que se trata de un juego de palabras que hace alusión a la fuerza y el festejo “galáctico”.

¿Por qué se dice que el 4 de mayo es el Día de la Guerra de las Galaxias?

De acuerdo a los reportes de las páginas de los fanáticos más recalcitrantes de la saga de la Guerra de las Galaxias, fue en el año de 1979 cuando se decidió por la base de fans de la historia galáctica que sería el 4 de mayo el día que se realizaría un homenaje a las películas creadas por George Lucas.

De ahí que la frase conocida como “may de fourth be with you” que hace alusión a la icónica frase de Yoda en la saga “que la fuerza esté contigo” justo por ese juego de palabras es parte de que los fanáticos eligieran el 4 de mayo como el día para homenajear a los Jedi y los Sith.

¿En Veracruz se va a festejar el Día de la Guerra de las Galaxias?

Sí, será el próximo domingo 6 de mayo, un par de días después del festejo mundial, cuando se realice el festival con sede en el Foro Boca que se encuentra en el municipio de Boca del Río, para esa fecha se plena realizar un festival con motivo del aniversario número 40 de la salida en cines de última película de la primera trilogía de Star Wars: El regreso del Jedi.

Cabe señalar que las actividades serán gratuitas y abiertas al público en general, todo inicia a las 11:00 horas y terminará alrededor de las 21:30 horas, todo acompañado por mesas de exposición y venta de artículos, dinámicas para los asistentes, además de una academia Jedi para ¡niños!

¿Cuáles son las actividades que se realizarán en el Festival de la Guerras de las Galaxias?

Sin duda será un evento espectacular para todos los fanáticos de la Guerra de las Galaxias y si eres de los que no sabe nada o no le interesa saber, dale una oportunidad, no te vas a arrepentir, aquí te dejamos el programa de actividades que se realizará en las instalaciones del Foro Boca.









¿Dónde se encuentra el Foro Boca?

Ya que sabes las actividades que se van a realizar el próximo domingo 6 de mayo a partir de las 11:00 horas, te contamos que el Foro Boca se ubica en la zona del bulevar Vicente Fox Quesada en la colonia Pescadores de Boca del Río, recuerda que todas las actividades son gratuitas y abiertas a todo el público.