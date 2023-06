¿Ya probaste la cochitorta? No lo pienses más, te decimos dónde la venden

Veracruz, Ver.- Animada por amigos y familiares, Elizabeth se decidió a emprender con la venta de comida en un autobús al que denominó “el bus del pibil”.

Con la receta traída desde su natal Coatzacoalcos, Elizabeth Gómez Berdón ha utilizado su creatividad para elaborar diversos platillos a base de la cochinita pibil como la especialidad de la casa.

Explica que hace 15 años llegó a Veracruz luego de una dolorosa separación y fue hasta hace un año inició su propio negocio después de que la costura, oficio al que se dedicaba, empezó a perder clientela.

Elizabeth se decidió a emprender con la venta de comida en un autobús / Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Comenta que junto con su actual pareja invirtieron sus ahorros para la compra del autobús al que remodelaron para transformarlo en un puesto de alimentos de cochinita pibil con un estilo diferente al que se conoce en el puerto.

Salud

Cochitorta, un platillo que no debes perderte si vas a Veracruz

“Cuando venimos por primera vez a Veracruz nos dimos cuenta que aquí la cochinita pibil se come con caldito, en Coatza es seco y yo en fiestas y reuniones siempre hacía tortas y a todos les gustaban. Me llegaban a decir ‘vendelas, vendelas, porque te quedan muy buenas’ así que me anime a emprender, se dio la oportunidad de comprar el bus y lo transformamos”, detalla.

La especialidad de la casa es la cochitorta, de la que se dice creadora y la cual ha sido un éxito. “La verdad es que nos ha ido bien, todos se acercan porque les llama la atención el concepto”, afirma.

Ely como la llaman sus amigas considera que para una mujer no importa la edad para emprender, solo faltan las ganas para sacar adelante a la familia.

La receta fue traída desde su natal Coatzacoalcos / Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“Toda mujer puede salir adelante con lo que sepa hacer, preparar alimentos, limpiar, ningún trabajo es para apenarse, lo importante es salir adelante y más si hay hijos de por medio, yo me dedique a la costura muchos años pero llegó un momento en que ya no era negocio y empecé este negocio y nos han hecho buenos comentarios, de hecho ya vino un influencer ahí vamos avanzando”, expresa.