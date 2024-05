Ajolote mexicano vive en un billete pero no en su hábitat, ¿qué cuidados debe tener en casa?

Aunque el ajolote es el anfibio más popular en el país, tuvo que estar en peligro de extinción para que esto pasara, afirmó Juan Manuel Díaz García investigador postdoctoral en la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

"El ajolote mexicano es un caso muy particular. Yo creo que es el anfibio mexicano más conocido. Pero, para que eso pasara, para que pudiera estar en el billete de 50 pesos, ¿qué tuvo que pasar? Pues, estar al borde de la extinción".

Por ello, consideró que es difícil que todo esto se convierta en una estrategia de conservación porque ahora la gente solo puede verlo en papel, pero no en su hábitat, "entonces, es ahí como algo medio contradictorio".

Y es que remarcó que aunque es "muy bonito" que se tenga representado en el billete de 50 pesos, lamentablemente ya no está vivo en su hábitat, pues son poblaciones son muy reducidas.

"Esa especie sí es como común que se reproduzca y esto es justo como interesante, porque en cautiverio hay una tasa de reproducción muy alta y es lamentable que esos ajolotes que se reproducen en cautiverio no puedan ser liberados en Xochimilco, por ejemplo, porque ya no hay las condiciones adecuadas o son limitadas, lo cual pues no aseguraría su supervivencia".

¿Cómo se debe cuidar a un ajolote en casa?

Refirió que para tener un ajolote en casa, como mascotas, se requieren de espacios grandes, agua limpia con ciertas condiciones de temperatura y también la alimentación que debe ser muy controlada.

"Incluso hay ajolotes que ya no pueden comer por sí solos y tú tienes que ofrecerles con pinzas o con la mano directamente el alimento. Entonces sí son animales sumamente de cuidado".

Y agregó "A nosotros nos ha tocado una experiencia aquí en Xalapa de un dentista que tenía dos ajolotes ahí en su consultorio, pero no les podía dar la atención que esos ajolotes requerían. ¿Y qué pasó? Pues terminaron como convirtiéndose en salamandra y el dentista ya no los quiso porque no eran tan carismáticos".

Por ello, reiteró que son animales que requieren de muchos cuidados y no toda la gente tiene el tiempo para poder dárselos.

"Y más que un abandono hay una mortandad de animales en cautiverio (...) hay mortandad porque es fácil que se te transformen en salamandras, es fácil que no puedas controlar la temperatura y se te mueran, es fácil que los alimentos que tú les ofrezcas no los acepten, entonces sí hay una alta mortandad".

¿Los ajolotes se pueden tener como mascota?

Adriana Sandoval Comte bióloga del Instituto de Ecología (Inecol) coincidió en que el anfibio más popular es el ajolote, sin embargo, considera que no es un animal fácil de tener como mascota por lo que no se recomienda.

Incluso refirió que es común que les hagan cuestionamientos en ese sentido por lo que para tener ajolotes de mascota, primero tienes que cuidar de dónde vienen o comprarlos de una Unidad de Manejo Ambiental (UMA).

"De una unidad de manejo, que está legal y que está controlada y que está regulada. La otra es que tienes que tener el terrario y el acuario adecuado para poder tenerla. Y pues tienes que ser muy cuidadoso, pH y temperatura para que estén en óptimas condiciones. Pero no me parece que sea una mascota como muy fácil de tener".

Insistió en que si bien hay personas que quieren tener un anfibio, principalmente el ajolote de mascota, son animales muy difíciles de tener pues el crear las condiciones adecuadas requiere de mucho esfuerzo.

Y es que dijo, es costoso conseguirles el alimento, los chapulines o los tenebrios son muy sensibles a que si sube mucho la temperatura y no estás al pendiente, se pueden enfermar o se pueden morir.

"Yo en general no recomiendo que se tengan especies de mascota, o sea, anfibios de mascota. No me parece que sea tan práctico tampoco para un niño. Y afortunadamente hay pocos casos que nosotros sepamos de gente que tiene", abundó.