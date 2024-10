Pobladores de Xico denuncian amenazas por oponerse a extracción de agua para proyecto particular

Pobladores de la comunidad de Coatitilán de Xico denunciaron que particulares pretenden extraer agua de los mantos acuíferos que nacen desde el Cofre de Perote de la localidad e instalar un acueducto en sus tierras.

“Venimos a denunciar un abuso de autoridad y poder sobre los mismos ciudadanos de la comunidad, a exponer el abuso porque los que buscan estas personas es extraer agua de los mantos acuíferos pertenecientes a la localidad que nacen desde el Cofre de Perote”.

Pidieron la intervención del gobierno del estado, pues aseguran que por los terrenos pasaron tuberías que se van a utilizar no para un bien social sino para enriquecer al sector privado.

Señaló que los particulares interesados en el proyecto se dicen respaldados por autoridades de Gobierno del Estado y el Gobierno de la República / Foto: Ariadna García / Diario de Xalapa

“Este sector nos llegan amenazando, diciendo que si no colaboramos y no damos el permiso para que pasen estas tuberías a través de la comunidad y de las parcelas afectadas, nos dicen que si algo les llega a pasar a las tuberías, nosotros como ciudadanos seríamos los responsables de volver a instalar, pagar o enfrentar procesos judiciales ya no con las personas interesadas sino con el gobierno del estado”.

¿Qué han dicho autoridades de Xico por el proyecto?

Señaló que los particulares interesados en el proyecto se dicen respaldados por autoridades de Gobierno del Estado y el Gobierno de la República, y que aunque solicitaron la intervención del ayuntamiento de Xico, no existe respuesta al respecto.

Según dijeron, el gobierno municipal les responde que no pueden intervenir en esa situación aun cuando hay habitantes en riesgo.

“Desconocemos quiénes son, ellos se defienden con que están respaldados por parte de Sagarpa, Sedema y Sedarpa, sospechamos que tienen influencias en el gobierno del estado y que los están cubriendo. En el ayuntamiento no quieren hacer nada porque no es su jurisdicción. Llegan agrediendo a los habitantes de Coatitilan y amenazándolos, ya les enviaron una patrulla para obligarlos a que esa tubería pase a través de sus terrenos”.

Aunado a ello, dijeron que han enviado a abogados a obligar a las personas que tiene propiedades privadas y habitan sus casas a obligar a dar el paso de ese tubo y protegerlo porque los amenazan que si algo le pasa a la infraestructura están obligados a repararlo.

Precisó que en esa comunidad viven alrededor de 150 familias y cerca de 500 habitantes en total, quienes serían afectados.

Luz Andrea, acompañada de otros pobladores en el centro de la ciudad, acusó que han sido amenazados por ese proyecto / Foto: Ariadna García / Diario de Xalapa

“Esto no había pasado antes, los señores acuden a solicitar un permiso para un bien social porque se estaban quejando de la falta de agua, dicho permiso no les fue otorgado y se basaron a partir de que ya habían comunicado eso a la sociedad para utilizarlo para un bien privado, van a ser alrededor de 10 estanques de trucha y el agua que van a extraer de las partes altas de Coatitilán es tres veces más de la que puedan consumir las 150 personas y toda va a ser desperdiciada porque no tendrá un tratamiento para regresarla al río”, abundó.

