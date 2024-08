“¿Dónde está Profepa?”: animalistas piden captura y rehabilitación del coyote avistado en Xalapa

Asociaciones defensoras de los animales recriminaron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) que han pasado más de 8 meses sin poder capturar al coyote que se ha observado en el área verde Cerro de la Galaxia y que, según los últimos videos captados, presenta algunas heridas y está en riesgo.

¿Qué piden los animalistas a Profepa?

Lourdes Jiménez Mora, coordinadora del Proyecto de Acciones para el Respeto y Protección Animal (ARPA) consideró que la Procuraduría debe informar sobre cuándo realizará la captura, cuál es la rehabilitación que le van a dar y dónde lo van a liberar, porque es un animal que merece seguir siendo libre, pero en un espacio donde esté sano, seguro, sin tanto riesgo.

"No entendemos cómo es posible que a ocho meses que se dio a conocer que este animal, que este coyote estaba viviendo en un área protegida de aquí dentro de la ciudad de Xalapa, Profepa no ha hecho nada", dijo.

Opinó que estos animales deben estar siendo protegidos por la Procuraduría, pues es la única instancia que tiene autoridad para poder hacer un rescate, una contención y revisar la salud de los animales de vida silvestre.

"Por lo tanto, está a merced de una instancia que está brillando por su ausencia ¿Dónde está Profepa? ¿Qué acciones han hecho para poder salvaguardar la vida de este animal? No tenemos conocimiento hasta este momento de nada".

Recriminaron a la PROFEPA que han pasado más de 8 meses sin poder capturar al coyote que se ha observado en el área verde Cerro de la Galaxia | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Refirió que si bien se sabe que ha habido visitas al lugar, por todos los videos que se han compartido en redes sociales, es evidente que este animal está muy acostumbrado ya a la gente y que cualquier profesional en la materia hubiera podido hacer la captura en unas horas.

"Sin embargo, desconocemos por qué PROFEPA no ha hecho nada. Si ellos no tienen la capacidad para hacer una captura de manera adecuada, si están pensando que tal vez no son capaces de mantener a salvo al animal durante una captura, hubieran pedido ya el apoyo de algún especialista que hay, y hay muchos, gente que sabe hacer esto y que podría haberlo hecho sin problema".

Aunado a ello, Jiménez Mora reiteró que el coyote, por las fotos y videos que comparten, ya tiene algunas heridas evidentes, por lo que es un animal que está en riesgo. "Este animal puede tener el día de mañana infecciones que estén relacionadas a perros y otro tipo de animales y no propiamente de su especie, porque es mucho más vulnerable".

En ese tenor, expuso que hay preocupación de las defensoras de animales y al mismo tiempo indignación ante la inacción de PROFEPA.

"No estamos hablando de un rescate que pueda ser terriblemente difícil y cualquiera que tenga acceso a las redes sociales ha visto los videos y ha visto que la gente se acerca sin problema a este pobre animal, lo que evidentemente lo tiene en riesgo. ¿Qué es lo que queremos hacer a través de esta comunicación? Es que Profepa haga su trabajo, solo eso se les pide, que hagan su trabajo, pero además proteger al animal".

Agregó que no se busca que el animal desaparezca, sino por el contrario estar bien conscientes de dónde está, "cuándo van a hacer la captura, cuál es la rehabilitación que le van a dar y dónde lo van a liberar, porque es un animal que merece seguir siendo libre, pero en un espacio donde esté sano, seguro, sin tanto riesgo".

Hhay preocupación de las defensoras de animales y al mismo tiempo indignación ante la inacción de PROFEPA | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Especialistas como el biólogo Orlik Gómez han señalado que no se debe temer a estos animales y que en caso de encontrarlo, no hay que intentar acercarse ni hacer ruido o asustarlo, solo observarlo y dejarlo en paz, pues él continuará su camino.