Árbol que cayó en Diego Leño era un laurel de la India, ¿es o no endémico de Xalapa? Te contamos sus características

Las reacciones que han tenido los xalapeños tras la caída del icónico árbol que se ubicaba en el centro de la ciudad, en el inicio de la segunda cuadra de la calle Diego Leño, han sido de tristeza, impotencia, nostalgia y un sabor amargo por ver en el pavimento a un ejemplar con más de medio siglo de vida en la capital veracruzana.

¿Cuándo se cayó el árbol en la calle Diego Leño?

El sábado 6 de julio un fuerte estruendo captó la atención de los vecinos de la zona mencionada, quienes fueron testigos de los daños que causó la caída el ejemplar de 18 metros sobre la vialidad, quedando de extremo a extremo en una imagen que quedará en la memoria de cada uno.

Vecinos han dicho que su lamentable perdida no es porque el municipio no haga algo por los árboles de la ciudad, sino por algunos que se niegan a que sean podados. Una vecina señaló que ecologistas impiden que se pode correctamente. Afortunadamente la caída del árbol no causó perdida humanas, lo que la autoridad mencionó es que se sabe que se árbol no es endémico de Xalapa, y que las lluvias pudieron causar que se reblandeciera la tierra, ya que el ejemplar no presentaba signos de enfermedad o peligro.

A continuación te presentamos algunas características de la especie de este ejemplar que, a solo unos días de su caída, es recordado con mucha nostalgia.

¿De dónde proviene el árbol laurel de la India?

La directora de Medio Ambiente de Xalapa, Ana Isabel Guevara Escobar, señaló que el árbol que cayó en el centro de Xalapa era un árbol exótico conocido como laurel de la India, misma especie que no es endémica de la ciudad.

El laurel de la India tiene como nombre científico ficus microcarpa, aunque también se le conoce como ficus retusa o ficus nitida. Según información de la Comisión Nacional para la Conservación y Uso de la Biodiversidad (Conabio) el laurel de la India cuenta con más nombres, como Alamo extranjero, Falso Laurel, Falso laurel veriagado, Ficus, Laurel y, claro, Laurel de la India.

La Universidad Jesuita de Guadalajara ha publicado información sobre este ejemplar, donde se menciona que su lugar de origen no es México. El laurel de la India proviene de China, Bután, Nepal, Sri Lanka, Malasia, Birmania, Tailandia, Vietnam, Nueva Guinea, el norte de Australia y claro, el lugar de que llevan en su nombre, India.

El árbol que cayó en el centro de Xalapa era un árbol exótico conocido como laurel de la India, misma especie que no es endémica de la ciudad/ Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

¿Cuáles son las características del laurel de la India?

Esta especie de árbol es conocido por su majestuosa altura, siendo que llega a medir de 20 a 25 metros, su tronco puede abarbar de 50 a 80 centímetros, además de que su copa puede tener de 12 a 15 metros.

El laurel de la India ha sido llamado por diversas personas como “siempre verde”, esto por sus bellas hojas, las cuales son simples en apariencia, son persistentes, pequeñas (de 4 a 10 cm de longitud y de 2 a 4 de ancho), coriáceas, ovales y de color verde brillante.

Es de mencionar que por sus hojas podría llegar a confundirse con el “arbolillo benjamín” o “higuera llorona” (ficus benjamina), pero las hojas del laurel no terminan en punta larga o curvada.

El laurel de la India tiene frutos muy pequeños que se dan durante todo el año, excepto en otoño. Los frutos son pequeños higos, los cuales tienen menos de 1 cm de diámetro y son carnosos, de color verde amarillento al inicio y después pasan a ser púrpura cuando están maduros y crecen sobre las ramas.

Este árbol no tolera vientos, heladas o sequías prolongadas. Los cuidados son espacios amplios y sol directo, además las plagas que lo amenazan son las trips, cochinillas, mosca blanca y arañas.

Caída de árbol de Diego Leño durante el sábado, 6 de julio | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

El laurel de la India es una especie que ha sido utilizada en diversos países en la jardinería, en parques y en alineaciones en calles para estética y por su copa que crece lejos del suelo y da una amplia cobertura del sol, siendo ideal para dar sombra. Sin embargo, también se indica que este tipo de árbol tiende a levantar los pavimentos por sus raíces.

¿Qué usos medicinales tiene el laurel de la India?

El Ficus retusa o Ficus microcarpa no solo es buscado por su sombra y altura, sino porque su madera se usa como leña de fuego, aunque lo que no es muy conocido es que sus hojas y corteza tienen usos medicinales, entre ellas para heridas y magulladuras, otros usos son para dolores de estómago, estimulación del apetito y la digestión.

¿Cuáles son los árboles endémicos de Xalapa?

Aunque en Xalapa existe una estructura de varios metros de altura que es símbolo de la ciudad, la famosa “Araucaria”, debemos recordar que el árbol representativo de la ciudad es el haya, parte del bosque de niebla o mesófilo que es identidad de la región y presente en parque, calles y riberas de la capital veracruzana.

El haya tiene como nombre científico “Platanus mexicana Moric”, descrito como un árbol caducifolio que llega a tener hasta 40 metros de altura y su tronco puede llegar al metro y medio de diámetro. Es nativo del oriente del país, crece en la región, en el bosque caducifolio.

El haya es un árbol nativo del bosque mesófilo de montaña | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

El haya es identidad xalapeña, no solo porque Xalapa es conocida como “Ciudad de las Flores”, sino porque su vegetación se transformó al igual que su historia, y creció junto a los xalapeños.

Según la revista UV Serva, además del haya hay otros árboles que se han repetido y se consideran emblemáticos en cada parque de la ciudad como:

Roble o encino

Liquidámbar u ocozote

Lengua de pájaro

Higuera

Jicarillo

Con información de Maribel Sánchez / Diario de Xalapa