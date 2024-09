Caballos y vacas no pueden estar en zonas urbanas, remarca ambientalista

Veracruz, Ver.- Tras el rescate de una yegua que puso en evidencia las condiciones en las que habita dentro de un fraccionamiento urbano, el presidente de la asociación Earth Mission, Sergio Armando González Ramírez aclaró que este tipo de animales requieren de cierto espacio, suficiente comida y su estancia representa un peligro tanto para el equipo como para los habitantes.

¿Por qué los caballos no pueden estar en las zonas urbanas?

Explicó que los caballos necesitan estar en movimiento, con comida suficiente para 16 horas al día y en caso de que permanezcan encerrados se requiere de instalaciones como establos con paja las 24 horas al día con libre disposición.

El propietario de la yegua explicó que durante la noche de este jueves el animal pudo haberse soltado y caído al registro / Foto: Ingrid Ruiz / Diario de Xalapa

Dijo que el animal no puede seguir habitando en el fraccionamiento, porque se estaría incurriendo en maltrato.

“Si nos apegamos a como se debe tener un equino en perfectas condiciones estamos hablando de un maltrato animal, el caballo necesita moverse para poder irrigar la sangre desde las pezuñas al corazón porque es en las pezuñas donde tiene la mayor cantidad de terminales nerviosas, si no hay movimiento no hay bombeo, este no es un lugar para tener un equino”, expuso.

Ecología

Mencionó que aunque los caballos, que en este caso son tres, andan en un terreno baldío, dicha propiedad no es del dueño de los animales.

Señaló que en el descampado donde andan los caballos hay maleza que puede ser comida para ellos, pero no hay bebederos y los equinos necesitan de suficiente agua porque pueden sufrir un cólico.

Otro factor de riesgo que consideró el ambientalista, es que los caballos, aunque pueden estar tranquilos, en algún momento pueden sufrir de alguna alteración que pudiera ser un riesgo para los habitantes del fraccionamiento.

“Un caballo siempre será un riesgo para cualquiera, no importa que esté muy mansito, si uno llega y asusta al caballo, se va alterar por su naturaleza, te puedes llevar una patada, son tres y andan sueltos. Imaginémonos que un niño pasa y quiere agarrarlos, es un riesgo”, insistió.

Sergio González, afirmó que tanto caballos como vacas no pueden estar en zonas urbanas sino que su hábitat son los ranchos o predios rurales de gran extensión.