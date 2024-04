¡También sufren! Cambio climático y sequía agota a las abejas; hay menos miel

El cambio climático y actualmente la sequía está afectando también la producción de la miel en Veracruz pues las abejas tienen que volar más y desgastarse más físicamente.

Claudio Córdova Ruiz productor de miel de El Zapote del municipio de Teocelo, dijo que la falta de lluvia está provocando que las abejas migren a lugares más templados.

“Desgraciadamente sí porque eso provoca que haya una deriva de abejas, una migración fuerte. El exceso de calor lo que está haciendo es que muchas colonias se enjambren, o sea no aguantan la temperatura, están manteniendo una colonia en mal estado, emigran a otro lugar más cálido, más templado”.

En entrevista recordó que desde hace 24 años trabaja con las abejas y que actualmente la producción de miel está muy baja.

“Desgraciadamente muy baja, ha habido años ya muy drásticos en el cambio climático, ya no es como antes y la tala de árboles que ha ido ocasionando al ser humano, ya no es lo mismo que hace 10 años, 12 años”.

Causas de la baja en producción de miel

Entre las razones está dijo, la tala de árboles, el cambio de uso de su suelo, “por ejemplo, se siembra limón, acaban con árboles y como no requieren de sombra, todo se tala y los químicos, son los químicos que han venido afectando mucho, no nomás al ser humano, sino que a las abejas y a muchas especies de animales”.

Ante esto, refirió que los apicultores se han visto obligados a buscar otros lugares nuevos de pecoreo, lo que les implica más recursos a lo que se suman los precios bajos de la miel.

Claudio, productor de miel del municipio de Teocelo, dijo que la falta de lluvia está provocando que las abejas migren a lugares más templados | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

“Si la queremos vender por mayoreo es por tambo, no se puede vender por cubeta, es por tambo y tiene un precio entre 26 hasta 30 pesos el kilo. Eso es algo que no es justo. La miel por su calidad, por lo natural tendría que tener un valor más agregado, ser más conscientes con el trabajo de las abejas porque las abejas están dando todo por nosotros y nos las estamos acabando tanto en el campo, como en no valorar su trabajo de producción”.

Otro problema que no es nuevo, añadió, es la adulteración de miel que aclaró, no se da por parte de los productores sino de los comerciantes por vender más y más barato pese a que los apicultores buscan cumplir con las mejores normas de higiene e inocuidad, lo que ha sido una competencia desleal.

El cambio climático y actualmente la sequía está afectando también la producción de la miel en Veracruz pues las abejas tienen que volar más y desgastarse más físicamente | Foto: Salma Lara / Diario de Xalapa

“Nosotros como apicultores no adulteramos la miel porque nosotros queremos ganar mercado, estar vendiendo. Desgraciadamente los que adulteran la miel son los comerciantes, por ejemplo, yo le vendo una cubeta de miel a alguien que no es apicultor y de esa cubeta va a ser una o dos cubetas. Nosotros tenemos que siempre vender calidad, conservar siempre la inocuidad, la higiene para tener un buen producto al mercado y tratar de vender lo mejor, lo más higiénico que se pueda”.

Ejemplificó que, si un productor desea dar el litro de mil en 200, 180, 190 pesos por todo el proceso que implica, quienes adulteran la miel lo puede dar hasta en menos de 100 pesos.

Refirió que los apicultores se han visto obligados a buscar otros lugares nuevos de pecoreo | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

“El cambio climático también tiene que ver mucho y desgraciadamente, el cambio climático ha cambiado mucho, demasiado y es lo que nos está arrastrando a que muchas personas o muchos apicultores dejen de ser apicultores. No sé qué estará pasando con la gente, pero el que era grande se hizo pequeño y el medio pequeño ahí se ha mantenido, pero el pequeño ya desapareció y se oye triste decirlo, ¿pero qué va a pasar el día de mañana? Con las abejas, cuando no haya abejas, cuando nadie se dedique a producir miel o ya no haya abejas”, cuestionó.

Autoridades no apoyan al sector

Lamentó que, aunque las autoridades podrían hacer algo para revertir esa situación no lo están haciendo, y en su caso han logrado sobrevivir por el apoyo de sus familias y el trabajo que no detienen.

“Que vayan desapareciendo los productores es desgraciadamente por el precio de miel, antes se exportaba a Alemania, Francia Y hoy ya no hay esa exportación que había antes y desgraciadamente la tendrían que consumir todo México y desafortunadamente la gente mexicana no consume mucha miel. Se tiene esa creencia que si se cristalizó la miel es que no sirve, que está adulterada y el proceso de cristalización de la miel significa que es una buena miel”.

Por su parte Marisol Franco técnico en la estrategia de acompañamiento técnico del programa Producción para el Bienestar dijo que los principales retos a los que se enfrentan los productores son la deforestación y el cambio climático.

“Se están acabando todos los montes que hay, el bosque de niebla, imagínense con este calor que está haciendo, antes no, aquí no hacía ese calor. Entonces, la pérdida de agua, las abejas son el primer indicador ambiental, entonces ahorita las abejas también están sintiendo ese cambio. Ya no hay cosechas como antes y nos cuesta trabajo producir”.

Ante esto, explicó han empezado a trabajar la diversificación de productos como producción de polen.

“Por ejemplo, de las abejas, a producción de perlitas de propóleo, de jabones, que es una alternativa para utilizar menos miel, no quitarle tanto a las abejas y poder nosotros tener también como una venta, una ganancia económica, sin castigar a las abejas y pues cuidarnos todos mundialmente”.

Además, consideró que hace falta mucha gente joven en el campo, porque la mayoría ya son personas grandes y cuando fallecen sus colmenas, ya no las saben trabajar.

Explicó han empezado a trabajar la diversificación de productos como producción de polen | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

“Hay muchos médicos en las universidades veterinarias que se quieren dedicar a abejas, entonces hace falta ese como nexo o agrónomos entre los jóvenes y la gente grande para que puedan trabajar en el campo”.

Por ello, dijo, lo que buscan es hacer vinculación con la academia y les invitan a que hagan su servicio social, su tesis sobre estos temas y a trabajar en los apiarios.

Insistió en que la falta de agua tiene un impacto directo en las abejas porque necesitan una fuente de líquido limpia como todos los seres vivos y al no haber, cada vez tienen que volar más y desgastarse más físicamente.

Si un productor desea dar el litro de mil en 200, 180, 190 pesos por todo el proceso que implica | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

“Y esa energía que podrían utilizar en producción de miel o en fortalecer su colmena, ellas la están desgastando en buscar agua o fuentes de agua que puedan consumir y puede llegar a provocar su muerte si no hay fuentes de agua cercanas al mínimo tres kilómetros a la redonda”.

La importancia de las abejas radica, explicó, en que polinizan el 80% de los cultivos que se comemos, eso quiere decir que sin ellas no habría, por ejemplo, maracuyá, nuez de macadamia o aguacate.

“Entonces nuestra dieta estaría basada, estaría muy restringida lo que podríamos comer, no habría tantas frutas, verduras y aparte las grandes especies, que son los animales como vacas y todo esto, si no hay polinización los campos se empiezan a perder, entonces son el sostén de todo lo que comemos”.

