Realizan clausura simbólica de plaza que amenaza a manantial de Coatepec

Habitantes de la congregación de Zoncuantla realizaron una clausura ciudadana de una nueva plaza comercial en la zona, ante la "inacción de las autoridades municipales" para frenar una obra que no cuenta con los permisos correspondientes.

Acusaron que la construcción sigue en marcha y sin una clausura con sellos oficiales, lo que afectará al manantial "Ojo de Agua" que abastece a más de 2 mil personas en la zona alta de Coatepec.

Recordaron que el Ayuntamiento de Coatepec clausuró la obra desde hace 15 días, pero no han impuesto los sellos, por lo que pidieron que sean instalados y que no se permita el avance de la obra.

El subagente municipal de Zoncuantla, Paulo Landa, dijo que se está haciendo un mal uso del manantial que está concesionado para los habitantes, pues aunque solo se había permitido la entrega de 500 tomas de agua, actualmente ya van 800.

Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

“Se están dando más tomas de las debidas y se están dando a establecimientos comerciales. El manantial ya rebasó el número de tomas y darlo para uso comercial es un atentado, nos vamos a quedar sin agua”, alertó.

Insistió en que las personas que están ubicadas en la parte alta se quedará sin el líquido, cuando ya se han vivido situaciones críticas por estiaje.

“Este año tuvimos un estiaje severo y sí tuvimos problemas con el abastecimiento; la cuestión aquí es clausurar esta obra, no pedimos otra cosa mas que no tomen de esta agua”.

Expuso que aunque por mucho tiempo fue administrado por la comunidad, ahora es el Ayuntamiento de Coatepec quien tiene la concesión del uso del manantial y dio la administración a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS).

No obstante, los pobladores dijeron que la comisión no está tomando en consideración a los habitantes de esta zona a la hora de permitir más tomas de agua.

“Exigimos que si se va a dar una concesión queremos que se consulte a la comunidad y estamos creando comités de agua en las diferentes colonias de la congregación para que vigile que no se den tomas de agua sin nuestro consentimiento”.

Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Otro de los habitantes, Julio Barroso señaló que por acuerdo con CMAS, solo se permitirían 500 tomas de agua pero ya van más de 800 y acusó que se está privilegiando a los fraccionamientos y plazas comerciales.

“Pedimos que se cancelen todas las nuevas tomas, tenemos un convenio con CMAS que solo debe darse agua a 500 viviendas y resulta que tenemos casi 800; se planteó que se diera prioridad a la gente más vulnerable, y resulta que se le da prioridad a los ricos, a centros y plazas comerciales, a los fraccionamientos y nosotros en el tiempo seco nos quedamos sin agua (...) no tenemos suficiente manera de almacenar el agua, si se acaba ahí andamos poniendo un botecito para los servicios”.

Refirió que el río se secó durante tres meses y la población agarra agua del río cuando no hay en red, pero por un tiempo fue imposible.

“Estamos con la idea de no permitir ni una toma más, que se cancele esto definitivamente, no queremos que se extienda más, el municipio y la CMAS nos tienen que respetar, y estuvo suave que nos traten como si fuéramos niños, que nos roben de esa manera no es posible, nosotros no vamos a permitirlo más”, abundó.

Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

¿En qué consiste el proyecto?

La Asamblea Comunitaria por el Agua de Zoncuantla, durante la tercera Asamblea Comunitaria por el Agua, acordó realizar la clausura comunitaria de esa construcción colocando una lona en el sitio.

En un pronunciamiento señalan que la obra carece de permisos de construcción, factibilidad de agua y manifestación de impacto ambiental para una planta de tratamiento de aguas residuales, a unos 100 metros del río Pixquiac.

Este proyecto, detallan, incluiría canchas de fútbol, cabañas y una tienda de conveniencia, todas con drenajes.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“Lejos de procurar el cuidado del manantial, de generar reglamentos que ordenen con criterios ecológicos el crecimiento urbano, de promover planes maestros para la gestión del agua, el Ayuntamiento de Coatepec y la Comisión favorecen la expansión comercial e inmobiliaria en nuestra congregación en detrimento del ambiente y de nuestro acceso al agua”.

Precisan que la concesión del manantial "Ojo de Agua" es para uso doméstico y abastece a las colonias Mariano Escobedo, La Pitaya, Seis de Enero, El Atorón y Plan de la Cruz; está concesionado al Ayuntamiento de Coatepec y es administrado por la CMAS.

“Somos los habitantes de la congregación, quienes hemos gestionado la introducción del agua del manantial y que financiamos parte de la red de distribución que lleva el agua a nuestras comunidades. Tanto las instalaciones, como las líneas de conducción y las cajas de captación y almacenamiento construidas por el Ayuntamiento, se encuentran en un estado deplorable o ni siquiera han sido puestas en uso debido a defectos en su diseño y construcción”.

