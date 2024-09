Xalapa necesita una política forestal urbana: "hay que saber dónde sembrar ejemplares"

En la ciudad y de manera general hace falta una política forestal urbana, pues hay árboles que representan un riesgo para la población, afirmó Miguel Armando López Ramírez, delegado del Colegio de Biólogos en Veracruz.

¿Por qué consideran implementar una política forestal urbana en Xalapa?

En su opinión es necesario reconocer que muchos árboles que se quitan en las áreas urbanas, no son ecológicamente importantes “y que pueden quitarse y ponerse otros o poner otros aquí en la ciudad”.

En ese tenor, refirió que se debe saber dónde se vuelven a sembrar los ejemplares para tener un orden y que no implique un peligro.

"Hablamos de dos cosas desde el punto de vista forestal; lo forestal urbano y lo forestal de campo. En lo forestal de campo, que son los bosques realmente, esos hay que conservarlos y hay que protegerlos, hay que cuidarlos y hay que fomentarlos. En el caso de los bosques urbanos o de los árboles urbanos no hay una política forestal, cada quien siembra lo que quiere, donde se le pega la gana y eso trae consecuencias, problemas".

Expuso que de inicio quitar un árbol no es fácil, cuesta mucho dinero y en ocasiones cuesta más quitar los restos del árbol que tirarlo.

Se debe comprobar que la persona que reclama sea la propietaria del vehículo, el INE y la cotización de la afectación por parte de un especialista | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

"Estamos hablando del orden de varios miles de pesos, entonces también es importante darnos cuenta que muchos árboles que se quitan no son ecológicamente importantes y que pueden quitarse y ponerse otros o poner otros, aquí en la ciudad, porque en el campo los árboles no se pueden sustituir".

Reiteró que no se debe satanizar el retiro de árboles en la ciudad "no son importantes ecológicamente hablando dentro de un ecosistema", aunque lo que sí sería importante es que si se quitan, se pongan otros en otro lado, y saber cuál es el sitio más apto.

El Día del Árbol es una fecha que busca concientizar a la población sobre la necesidad de proteger las superficies y áreas arboladas que existen en nuestro territorio | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

"No es por poner una Araucaria en una acera, en una baqueta de una casa, se va a venir encima. Hay que saber qué, cómo, cuándo y dónde y eso no se hace, hace falta una política forestal urbana".

Consideró, por ejemplo, que la avenida Ávila Camacho "es un desastre, todos los árboles están hacia el centro, se van a caer, son un riesgo, son un riesgo muy alto".

Además, dijo que hay muchos mitos respecto a las especies endémicas y subrayó que es difícil determinar cuáles son, pues incluso Xalapa está invadida de plantas de otros países.

Avenida Manuel Ávila Camacho / Foto ilustrativa: René Corrales | Diario de Xalapa

"Por ejemplo, aquí en Xalapa vivimos en una zona natural, pero que ya está invadida de plantas de Europa, de Asia. El tulipán rojo no es de aquí, la Araucaria tampoco es de aquí y es nuestro símbolo, etc. Entonces es difícil determinar si hay especies endémicas realmente de Xalapa, puede ser endémica hoy, mañana ya se descubrió en otro lado y pues ya no era endémica".

En ese sentido remarcó que lo importante es que las especies hay que conservarlas, "pero no hay que exagerar".

"Miren, por ejemplo, dicen que se extinguen miles de especies cada minuto, (...) no es cierto, sí hay extinción de especies, pero no al nivel que dicen y tenemos que cuidar las especies, pero también tenemos que ser realistas, ¿realmente se están extinguiendo?, ¿cuántas?, ¿dónde? No tenemos los censos".

