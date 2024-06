Incendios forestales: ¿Cómo se ve el sistema Bambi Bucket desde el helicóptero? [VIDEO]

La gran cantidad de incendios forestales que han afectado centenas de hectáreas de bosques veracruzanos fueron ligeramente sofocados gracias a las lluvias de los últimos dos días, sin embargo, aún se encuentran combatiendo al menos cinco incendios en el estado, hasta este 10 de junio.

El trabajo de brigadistas voluntarios no para, las personas no dejan de donar alimentos no perecederos ni herramientas y las autoridades continúan con combate aéreo como el Bambi Bucket.

Te has preguntado ¿Cómo se ve desde las alturas el funcionamiento de este mecanismo? Bueno, aunque parece ficción y la escena de una película de acción de Tom Cruise, la realidad es que en video se ve impresionante y hoy podrás comprobarlo.

A través de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz y la cuenta de TikTok @juan_escalona8 se hicieron virales un par de videos donde muestran el funcionamiento del Bambi Bucket sobre el bosque veracruzano y cómo logran sofocar el fuego al que los brigadistas no tienen acceso a pie.

¿Cómo funciona el sistema Bambi Bucket?

El emotivo video proyecta la forma en la que los expertos controlan las llamas y realizan una “barrera” con el agua que cae para cortar el avance del fuego el cual incluso ha provocado remolinos en algunas zonas debido a las fuertes rachas de viento de las últimas semanas.

Aunque pareciera un trabajo fácil de hacer, se requiere de mucha coordinación por parte del piloto y tripulantes para dejar caer el agua -tomada de cualquier fuente de abastecimiento disponible- en el área exacta ya sea sobre el fuego mismo o metros más adelante haciendo una “línea de agua” con la que choque el fuego y se evapore.

El equipo especializado debe cerciorarse de que quedó sofocada por completo la zona del siniestro/Foto: Cuartoscuro.com

En el video de apenas un minuto se puede ver el trabajo que en realidad tardan horas para llevar a cabo pues desde las alturas el equipo especializado debe cerciorarse de que quedó sofocada por completo la zona del siniestro y en su defecto volver con una carga adicional de agua para confirmar que ya no hay más fuego o brasas que puedan reactivarse.

Algo que ha simbolizado este tipo de videos en los que los mexicanos se unen por una causa en común está relacionado al Divo de Juárez, Juan Gabriel ¿La razón? Su música.

El cantante tenía tan clara su vocación, que las melodías de sus canciones llegan a lo más profundo de los corazones mexicanos y por tal motivo muchos de los clips van acompañados de un extracto de la canción “Así fue” donde se escucha un solo de saxofón de fondo; otras que también ocupan mucho para dar un mensaje a los usuarios es la canción de “México en la piel” de Luis Miguel.

El combate aéreo fue solicitado por miles de veracruzanos cuando los incendios ya presentaban un riesgo para las personas que viven cerca de los cerros como en Zongolica, Rafael Delgado, San Andrés Tenejapan, Nogales y Amatlán de los Reyes, por mencionar algunos.

Es por ello que te mostramos un poco de como se ve desde “las alturas” el combate al fuego gracias a la implementación del Bambi Bucket.

Publicado originalmente en El Sol de Orizaba