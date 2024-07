Sigue en pie; nuevamente avistan a coyote en Xalapa [Video]

Xalapa siempre se ha distinguido por ser una ciudad con una gran cantidad de árboles y zonas boscosas, que hacen de esta región única y el espacio ideal para la presencia de cierta fauna nativa como aves, serpientes, roedores y hasta coyotes.

Dentro de la mancha urbana existen algunos “pulmones verdes” que hacen los espacios adecuados para que ciertas especies puedan encontrar un hábitat seguro, donde hay comida y están a salvo de otros depredadores.

¿En qué zonas de Xalapa se han visto coyotes?

Cabe recordar que fue el año pasado, por el mes de octubre, cuando algunas personas que acostumbran a realizar alguna actividad deportiva en el Parque Ecológico Macuiltépetl tuvieron la suerte de observar un coyote.

Debido a ello ambientalistas y biólogos especializados en estas especies dieron recomendaciones para no molestar al animal y dejarlo libremente en este espacio.

Pero fue a principios de este año, cuando otro coyote fue visto pero ahora en el Cerro de la Galaxia, por donde se encuentran las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) así como las de Radio Televisión de Veracruz (RTV).

En los dos casos los especialistas pidieron a las personas que si llegan a ver a los coyotes no los lastimen o intenten capturar, ya que con animales que deben estar en libertad, además de que no son agresivos, por ello no se les debe molestar.

Algunos trabajadores de la Sefiplan así como de RTV han logrado ver al coyote, prueba de ello es que lo han filmado con las cámaras de sus celulares, y el animal se ve tranquilo, tal parece que ya se está acostumbrando a la presencia de las personas.

Pero es importante saber que los coyotes son animales solitarios, aunque algunas veces suelen estar en manadas, son carnívoros y en algunas regiones se les llama “lobos de la pradera”, esto debido a su parentesco con los lobos.