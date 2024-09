Solo 300 mil hectáreas de Veracruz se distribuyen en nueve Áreas Naturales Protegidas: MAPA

En el estado de Veracruz, apenas el 5 por ciento de su territorio cuenta con un decreto que lo convierte en Área Natural Protegida (ANP), lo que de acuerdo con el catedrático de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana (UV), Héctor Narave Flores, es muy poco.

Pero, además, coincidió, los decretos por sí solos no protegen esas áreas, pues un papel no va a garantizar que haya un buen funcionamiento de las mismas dado que se requiere de toda una gestión para ello.

“En suma hay nueve áreas naturales protegidas federales, 29 estatales, que en suma andan alrededor de las 300 mil hectáreas y eso es una superficie muy baja si consideramos que Veracruz tiene 7.2 millones de hectáreas, apenas se está protegiendo el 5 por ciento del territorio”.

Dijo que, en esto, los habitantes de las ANP tienen un papel fundamental, lo mismo que las organizaciones no gubernamentales, la academia y “por supuesto que los principales responsables de las Áreas Naturales Protegidas son los gobiernos, el gobierno federal, estatal y municipales”.

Además, expuso que desafortunadamente el área ambiental y en particular de las áreas naturales protegidas son de las que menos presupuesto recibe.

Parque Nacional Pico de Orizaba, ubicado en los municipios de Calcahualco, La Perla, Tlachichuca, Chalchicomula de Sesma, Atzitzintla / Foto ilustrativa Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Protección requiere trabajo coordinado

Por ello, dijo, no se tienen programas de manejo, infraestructura y no hay personal no solo de vigilancia, sino que no hay guardaparques en las ANP, “estos son temporales, de las 29 que tiene el estado, apenas en unas cinco o seis hay una o dos personas, en las federales sí hay un poquito más personal y un poco más de recursos”.

Remarcó que, para el cuidado de las ANP, se requiere todo un trabajo encabezado por las autoridades tanto federales como estatales y la participación de la sociedad, academia e iniciativa privada.

La playa Lechuguillas se encuentra ubicada en el municipio de Vega de Alatorre | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“Es necesario que exista una gobernanza en las Áreas Naturales Protegidas, una gobernanza es la toma de decisiones conjuntas para el mejor desarrollo de las ANPs, que en Veracruz y en México enfrentan diversos problemas y el decreto no es suficiente para protegerlas. No quiero decir que no sirva, el decreto sí sirve, sí funciona, pero para lograr que se cumplan cabalmente los objetivos que son principalmente de conservación no es solo eso”.

Enfatizó que uno de los problemas y quizá el principal, es la tenencia de la tierra, pues en México las ANP federales se han decretado donde ya hay poblaciones lo que le genera un conflicto porque son también ejidos.

“Porque por un lado tienen dueño las ANP federales y algunas estatales y por otro lado existe un decreto sobre el mismo terreno y los decretos por lo regular señalan que en esas áreas naturales protegidas, las actividades deben ser reguladas; es decir que no pueden hacer lo que quieran los habitantes, pero también los habitantes tienen derecho”.

Otra situación es que la población al estar en estos espacios y tener derechos hacer uso del suelo para la extracción de madera, materiales pétreos o para cultivos, por ejemplo. Sin embargo, consideró que sería injusto decir que la gente de la montaña está talando cuando ellos son los dueños.

ANP's requieren programas coordinados para su funcionamiento / Foto René Corrales / Diario de Xalapa

“Entonces existe también intervención de gente externa a las ANP por ejemplo los prestadores de servicios turísticos, llevan gente al Cofre de Perote, al Pico de Orizaba al Sistema Arrecifal Veracruzano y no siempre las actitudes, los comportamientos de los visitantes son los más adecuados. Es decir, hay conflictos internos del uso de la tierra, pero también personas externas que hacen uso de los recursos”.

Agregó que existe una carencia de presupuesto pues se requiere recursos para su funcionamiento, acondicionamiento, hacer caminos, brechas cortafuegos e infraestructura de vigilancia y todo un programa de educación ambiental.

“Porque otro problema es que los recursos para el manejo de las Áreas Naturales Protegidas son muy escasos. De hecho, la permanencia institucional no es completa, se decretan ANPs y luego no tienen ni vigilante, ni personal, ni programas”, abundó.

Pese a ello, destacó que los decretos han ayudado a que el deterioro de estos lugares no sea tan severo, por lo que son necesarios pues ayudan a la conservación, aunque no de manera suficiente.

¿Dónde se ubican las Áreas Naturales Protegidas de Veracruz?

1.- Parque Nacional Cofre de Perote que comprende parte de los municipios de Perote, Xico, Ixhuacán de los Reyes y Ayahualulco.

2.- Parque Nacional Pico de Orizaba, ubicado en los municipios de Calcahualco, La Perla, Tlachichuca, Chalchicomula de Sesma, Atzitzintla, en los estados de Veracruz y Puebla.

3.- Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano ubicado frente a la costa de Veracruz, Boca del Río y Alvarado

4.-Parque Nacional Cañón del Río Blanco abarca los municipios de Orizaba, Fortín, Ixtaczoquitlán, Atzacan, Nogales, Camerino Z. Mendoza, Maltrata, Aquila, Río Blanco, Rafael Delgado, Acultzingo, Soledad Atzompa.

5.- Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas está ubicada en la llanura costera del sur del Golfo de México, casi sobre la costa del estado de Veracruz, y abarca los municipios de Ángel R. Cabada, Catemaco, Mecayapan, Pajapan, San Andrés Tuxtla, Santiago Soteapan y Tatahuicapan de Juárez.

6.- Área de Protección de Flora y Fauna Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan que se localiza frente a las costas de los municipios de Tamiahua y Tuxpan.

7.- Área de Protección de Recursos Naturales Tlachinoltepec que se ubica en los municipios de Chocamán y Coscomatepec.

8.-Santuario Totonacapan se localiza en la porción nororiental del estado compuesto por dos polígonos que se encuentran localizados en los municipios de Cazones de Herrera, Papantla y Tecolutla.

9.- Santuario Lechuguillas se localiza en los municipios de Vega de Alatorre y Alto Lucero de Gutiérrez Barrios.