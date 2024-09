Derrame de hidrocarburos en comunidad de Papantla provoca la muerte de diversas especies

Desde la Secretaría de Medio Ambiente se dio a conocer que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) revisa la situación del derrame de hidrocarburos que se registró desde el pasado 20 de agosto en la comunidad de Ojital Viejo, en Papantla.

Este es el organismo especializado en la autorización, atención y clausura en materia de hidrocarburos, por lo que se pusieron en comunicación con éste para que intervenga de manera inmediata, dijo el titular Juan Carlos Contreras Bautista en entrevista.

¿Qué han dicho autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente sobre el derrame de hidrocarburos en Ojital Viejo, Papantla?

“Solicitaremos la información y haremos la observación a la ASEA para que refuerce los trabajos, le corresponde a la ASEA que es la instancia sancionadora (...) es un tema donde tenemos que marcar las competencias de las instituciones, no es mi responsabilidad, pero sí tengo una responsabilidad de comunicación y coordinación con la instancia”.

Reiteró que se comunicaron con la ASEA para pedir la atención inmediata y les ha informado que ya hay personal en la zona para trabajar, aunque desconoce si se trata de Pemex o de alguna otra empresa.

"Ya están interviniendo, se hará una solicitud a la ASEA para que refuerce los trabajos. En acciones que no me competen solo tenemos la coordinación con la autoridad para que se dé una respuesta”, dijo.

Hay que recordar que desde el pasado 20 de agosto se registró una fuga de hidrocarburos de un pozo de Pemex que afectó casi 10 kilómetros de arroyo en la comunidad de Ojital Viejo, provocado la muerte de peces y tortugas y contaminado fuentes de abastecimiento de aguas, de acuerdo con lugareños.

El derrame de hidrocarburo en la comunidad totonaca Ojital Viejo en Papantla ha causado la muerte de especies nativas de la zona, animales domésticos como perros, pollos y gatos también han resultado afectados debido al grave incidente.

Activistas señalaron que este arroyo era (según comentan los locales) el último de la región que aún se conservaba cristalino / Foto: Cortesía / Coalición de Activistas en Poza Rica

¿Qué ocurrió en Ojital?

Ayer activistas dijeron que gracias a un llamado hecho por los habitantes de Ojital a través de las redes sociales los integrantes de la Coalición de Activistas en Poza Rica Veracruz conocieron del caso y acudieron a la zona.

Señalaron que este arroyo era (según comentan los locales) el último de la región que aún se conservaba cristalino, por la tanto, albergaba distintas especies como peces, camarones, tortugas y anfibios importantes para el ecosistema, especies como coyotes, tlacuaches, mapaches, garzas, perros, gatos, se hidrataban allí, y algunos siguen intentando hacerlo.

Dijeron que activistas de toda la región están solidarizándose en la causa y ya han realizado la primera búsqueda de vida acuática, y aunque la mayoría ya no se encuentra con vida, se han logrado rescatar tortugas y algunos peces en zonas donde el hidrocarburo aún no afecta en su totalidad, estas se han reubicado a una presa dentro de la misma comunidad, la esperanza de seguir encontrando tortugas aún no muere, todas las vidas importan.

Activistas de toda la región están solidarizándose en la causa y ya han realizado la primera búsqueda de vida acuática / Foto: Cortesía / Coalición de Activistas en Poza Rica

También dijeron que los integrantes de la Coalición de Activistas por los Derechos Animales CADAV, la IFAW, académicos de la Universidad Veracruzana, veterinarios especializados han intervenido poniendo sus conocimientos a disposición.

“Se requieren expertos y voluntarios en la zona para poder implementar medidas que ayuden a los animales que han sobrevivido a través de estrategias como: implementar bebederos en árboles para la fauna silvestre, y una limpieza profunda del arroyo”, expusieron en un comunicado.

También hicieron un llamado a las autoridades y en especial a Petróleos Mexicanos para enviar más trabajadores a la zona, así como maquinaria que agilice la limpieza del río.

