Xalapa no tiene conciencia ambiental; no aprovecha el agua de lluvia: CANACINTRA

Gobiernos y ciudadanos no dan seriedad al tema ambiental y principalmente, a la problemática de la escasez de agua en Xalapa, subraya Leonardo Castillo Atlas, titular de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Xalapa.

En la ciudad se desperdicia el agua de lluvia que de captarse "no habría el desabasto que se tuvo este año", expone el empresario que a lo largo de más de una década ha trabajado para instalar en su casa un sistema de captación de agua pluvial que le permite tener el abasto suficiente para sostener su acuario con solo lo que recoge cuando llueve.

Detalla que con trabajo, creatividad, información y la inversión de recursos propios cuenta en el Acuario Isla Tortuga, que tiene una cisterna de 15 mil litros de agua.

“Cuando cae un aguacero es tal la cantidad de agua que cae en su azotea que se llena en una hora el tanque, imagínese cuánta agua dejamos perder los xalapeños porque no aprovechamos lo que nos da la naturaleza. Con el agua de lluvia que cae en Xalapa haríamos maravillas. No tendríamos desabasto”.

Leonardo Castillo, empresario en el área de acuarios de peces desde hace 15 años, estudió Ciencias Ambientales, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y su preocupación por las cuestiones de la falta de agua lo llevó a planificar e instalar en su propiedad tuberías que le permiten captar el agua de lluvia.

Construyó un tanque de almacenamiento donde la clora, tienen un pre filtro mecánico que no deja que pasen los residuos orgánicos. Después con una bomba la pasa a la zona donde la purifica. Cuenta con los aparatos que tienen las purificadoras y otra ósmosis inversa que separa los metales pesados del agua, “esta máquina que es industrial le permite purificar el agua, pero también lo que desecha lo utiliza para el acuario que es su negocio”.

No tiene toma de agua

Explica que gracias a este método no utiliza más agua del sistema municipal. Indica que el abastecer su negocio solo con agua pluvial y si como este año no le alcanzó, opta por comprar algunas pipas de agua, pero no utiliza ya el sistema de la CMAS. “porque todo mi abasto es con el líquido que cae en mi azotea”.

Comenta que con todo este tema de la ósmosis inversa, que es tecnología que utilizan los barcos en alta mar para tener líquido, es un tipo de tratamiento físico-químico que copia a la naturaleza para eliminar impurezas del agua, haciéndola pasar a través de unas membranas semipermeables.

Todo este proceso lo hace con agua de lluvia, “increíble pero en esta colonia que vivo Obrero Campesina sufre de desabasto de agua y yo la tengo porque la junto y hasta hemos donado agua a los vecinos, “porque es purificada”.

Remarca que es necesario que la gente se dé cuenta de que aprovechando los recursos naturales “podríamos hacer maravillas”.

La inversión para contar con este sistema, expuso, ha sido por etapas.

Con canaletas, un prefiltro y un tanque de almacenamiento las familias podrían tener un abasto suficiente de agua para todo el año, “considero que con 15 mil pesos o los que tengan más pueden hacerlo de forma más tecnológica, pueden tener agua, guardarla y purificarla, pensando en el futuro, porque de este recursos cada vez habrá menos cantidad”.

Comenta que en la CMAS insisten en cobrar como servicio industrial el agua por el acuario Isla Tortuga y la purificadora Aqua Organic, se abastecen de agua pluvial, “no tengo toma de agua porque todo es de agua recolectada, no entienden que deben incentivar el que uno reutilice el agua de lluvia. Ya vinieron vieron e insisten. Es más la casa de junto que es de mi madre tiene toma de agua, pero utiliza muy poca y ellos lo pueden ver en el recibo e insisten en cobrar, aunque ya les mostré que nos abastecemos de lo que cae en el techo”.

Remarcó que es necesario que la ciudadanía se ponga las pilas y capte esta agua, que finalmente le permitirá tener una solución ambiental a una problemática seria”.

Recalca que su negocio, el acuario es autosustentable, cuando no llueve ha llegado a comprar 10 pipas de agua, “aunque ahora resulta que la autoridad también acapara el agua de los manantiales, cuando lo que hay que hacer es fomentar la captación de agua que si no le puedes invertir no será bebible, pero sí se podrán atender el resto de las necesidades humanas.

Por último, comenta que en Xalapa hace falta conciencia ambiental, “porque agua hay en la ciudad, nos llueve mucho, pero la desaprovechamos, lo que es lamentable. Solución hay. Solo hay que pensar a futuro”.