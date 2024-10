Ecocidio en Papantla: habitantes se unen para salvar sus vidas y a las especies [Fotos]

El derrame de hidrocarburo en Ojital Viejo, del municipio de Papantla ha causado un ecocidio y las afectación van en aumento; también hay cultivos agrícolas devastados, dice el defensor de derechos humanos y consejal del Congreso Nacional Indígena de ese lugar, Omar Lázaro García.

En entrevista, manifiesta que a raíz del derrame en ductos de PEMEX el 21 de agosto, voluntarios se han encargado de realizar rescate de animales, limpieza y jornadas de sensibilización, pues asegura que la paraestatal prácticamente ha pasado por alto lo sucedido.

El panorama es desolador, pues diversas especies de animales suelen verse andar con una espesa capa de crudo encima | Foto: Cortesía / Omar Lázaro García

¿Cómo les afecta el derrame de hidrocarburo a las familias en Papantla?

El derrame también ha causado afectaciones a un aproximado de 10 familias que viven a orilla del arroyo, aunque otras más dicen tener también complicaciones a su salud, como dolor de cabeza, mareos, vómito y diarrea.

Los afectados se resisten a salir de sus hogares, pues además de que no quieren dejar solas sus propiedades, "no tienen a donde ir; la comunidad es chica, como de unos mil habitantes", sostiene.

Según el activista, PEMEX envío durante los primeros días de la contingencia una brigada de salud, sin que la atención médica se mantenga en la actualidad.

En Ojital Viejo, habitantes y voluntarios se han unido para apoyar, incluso se han sumado activistas de diversas partes del estado y de la Ciudad de México.

"Las primeras actividades rescate de animales fueron de tortugas peces, pollos y perros; también se hizo limpieza y se juntaron donaciones para obtener insumos y llevarlos a Ojital", señala.

Además, se adquirió agua embotellada y una pipa con agua potable, pues la población dependían del arroyo y de manantiales que, según él, se perdieron a causa del derrame.

Con los niños y niñas, activistas trabajan a través de talleres de pintura para hacer carteles enfocados en la importante de ayudar a la naturaleza y al medio ambiente.

Los recursos que han obtenido por medio de donaciones se ha empleado para la adquisición de medicamentos, alimento y artículos de primera necesidad.

En la zona, el olor a hidrocarburo es insoportable y se recomienda el uso de cubrebocas.

Hay animales repletos de petróleo

"Hay ecocidio, hay animales llenos de petróleo y casas afectadas", sostiene el activista.

El panorama es desolador, pues diversas especies de animales suelen verse andar con una espesa capa de crudo encima. A medida de lo posible, activistas las levantan para limpiarlas y poder reintegrarlas en zonas que no tengan contaminación.

Voluntarios se han encargado de realizar rescate de animales, limpieza y jornadas de sensibilización | Foto: Cortesía / Omar Lázaro García

El derrame de hidrocarburo ha afectado unas 12 hectáreas del arroyo que forma parte del río Cazones y a su paso ha provocado la muerte de peces, tortugas y otras especies, incluidos animales domésticos.

"Hay animales que son originarios de acá; los conocemos como perros de agua. Son nutrias y seguramente se van a morir, porque están cerca del derrame, al igual que tortugas", Omar Lázaro García.

La contaminación de hidrocarburo se ha extendido a causa de las lluvias y también ha provocado pérdidas en cultivos agrícolas.

"Sabemos que las plantaciones afectadas tardarán mucho en recuperarse y que no se podrá comer de ellas en al menos durante los próximos cinco años".

En ese poblado, los habitantes dependen de la agricultura para salir adelante.

Exigen reparación del daño a PEMEX

El derrame ocurrió el 21 de agosto y desde ese entonces PEMEX no ha realizado algún pronunciamiento.

La Alianza Mexicana contra el Fracking se pronunció el jueves, 03 de octubre, en contra de los hechos y exigió a la paraestatal la reparación del daño, al igual que habitantes de la zona afectada.

El día de los hechos, lugareños bloquearon la carretera a Ojital Viejo, en Papantla, para exigir a Pemex actuar de inmediato.

La contaminación de hidrocarburo se ha extendido a causa de las lluvias y también ha provocado pérdidas en cultivos agrícolas | Foto: Cortesía / Omar Lázaro García

Entre seis y ocho trabajadores de PEMEX acudieron para iniciar las labores, pero supuestamente se presentaron sin equipo especial y empezaron desde abajo, por lo que el escurrimiento no se controló.

"Se les advirtió que iba a llover y que limpiaran la parte alta; no tienen herramientas, no tienen equipo para tratar la emergencia. No hay avances, pues sacan el chapopote y lo acumulan a orilla del arroyo, por lo que se vuelve a derramar al río", sostiene el defensor de derechos humanos.

También manifiesta que los trabajadores han empleado pipas para succionar el petróleo, sin embargo, agrega que "al parecer solo se llevan el agua, pues la contaminación no cesa".

Escurrimientos esparcen derrame

Las lluvias que se han registrado en los últimos días han provocado que el derrame se extienda en la zona, por lo que no se descarta que sean más de 12 kilómetros los afectados, agrega Omar Lázaro García.

Además, facilitó una serie de fotografías para demostrar la magnitud de los daños y las acciones que realizan como voluntarios para tratar de mitigar las afectaciones, pues insiste en que no cuentan con respaldo institucional.

Los voluntarios que se encuentran en la zona afectada desde el día de los hechos integran una cuadrillas de aproximadamente 40 personas.

Asimismo, crearon un grupo de WhatsApp, denominado "Voluntarios ecocidio Ojital Viejo", que cuenta con más de 100 integrantes, incluidos activistas de diversas partes del país, que los apoyan con donaciones.

"Los daños tardarán mucho en ser remediados y por eso exigimos que PEMEX responda y remedie el ecocidio que se ha causado", puntualiza.

Las fotografías demuestran la magnitud de los daños y las acciones que realizan como voluntarios para tratar de mitigar las afectaciones | Foto: Cortesía / Omar Lázaro García

Daños por derrame de PEMEX son irreversibles

Los daños ambientales provocados por el derrame de hidrocarburo en el poblado Ojital Viejo, del municipio de Papantla, son irreversibles, señala Óscar Espino Vázquez, abogado de la red Unidos por los Derechos Humanos e integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida).

En entrevista, sostiene que se ha tenido acercamiento con expertos ambientalistas, quienes coinciden al señalar que las afectaciones por el derrame son catastróficas.

El también integrante del Congreso Nacional Indígena, en el Totonacapan, manifiesta que, de entrada, las aguas del arroyo contaminado desde el pasado 21 de agosto no se podrán utilizar para consumo humano o para animales, a pesar de que se haya limpiado.

Ecología Escurrimiento de aceite acabó con laguna en Tantima

"El hidrocarburo ya dañó el afluente y el trabajo de recuperación es muy lento; la devastación sigue y si en 10 años podemos ver los efectos, seguramente encontraremos residuos", agrega.

Un situación similar ocurre con la tierra, pues no será para la agricultura ni para la ganadería.

Actualmente, señala, hay habitantes que padecen enfermedades de las vías respiratorias y de la piel, además de que sufren mareos y dolores de cabeza a causa de la contaminación.

A la larga, agrega, podría haber complicaciones más graves a la salud, como el cáncer, posiblemente.

Las lluvia han provocado que el derrame se extienda en la zona, por lo que no se descarta que sean más de 12 kilómetros los afectados | Foto: Cortesía / Omar Lázaro García

Las acciones de limpieza y rescate de flora y fauna se encuentran a cargo de lugareños y voluntarios, pues asegura que no hay ayuda institucional.

Algunos trabajadores de PEMEX iniciaron la limpieza en la zona, pero "solo colocan los residuos en las orillas del arroyo y nuevamente los lixiviados se escurren para causar más daños", manifiesta.

Diversas especies de animales suelen verse andar con una espesa capa de crudo encima | Foto: Cortesía / Omar Lázaro García

Acusa violación a los derechos humanos

"La negligencia de las autoridades nos preocupa, pues es una violación flagrante a los derechos humanos de la comunidad, a la vida, a la salud, al derecho al agua y a la educación, pues el preescolar no funciona por el olor y los riesgos de que los niños toquen el agua contaminada", sostiene el activista.

De manera reciente, autoridades de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) acudieron a Ojital Viejo "para recibir una denuncia popular respecto al daño".

Sin embargo, a la fecha no se ha obligado a PEMEX a resarcir las afectaciones y hasta esta tarde la paraestatal seguía sin realizar algún pronunciamiento.

Ante la falta de respuesta institucional, habitantes se meten al arroyo para limpiarlo y rescatar especies | Foto: Cortesía / Omar Lázaro García

También sostiene que hay omisión, pues personal de seguridad física de la paraestatal "solo acudió para asegurarse de que población no pretenda manifestarse, a pesar de los daños visibles".

La zona siniestrada no está delimitada; "no hay aviso alguno que señale que se trabaja en la remediación o que advierta sobre las afectaciones; no hay aviso de protección civil o advertencia para que no se toque ni consuma el agua".

Incluso, señala que no hay presencia de paramédicos o de alguna unidad móvil de salud, a pesar de que "no solo es un daño ambiental, sino también afectaciones a la salud de las familias".

Las aguas del arroyo contaminado desde el pasado 21 de agosto no se podrán utilizar para consumo humano o para animales | Foto: Cortesía / Omar Lázaro García

Ante la falta de respuesta institucional, habitantes se meten al arroyo para limpiarlo y rescatar especies, a pesar de que saben de los riesgos a los que se enfrentan, puntualiza.





