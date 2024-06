Estudiante de maestría de la UV encuentra especie de ajolote en zona cercana a Perote

Karem Ramírez Solano, estudiante de la Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana (UV), comentó que en la zona cercana a Perote existe una especie de ajolote que llama la atención por su capacidad para desarrollarse y superar el estado larval, a diferencia de sus congéneres del Altiplano.

Al estudiar la problemática del agua en la población El Paisano, municipio de Las Vigas de Ramírez, la joven universitaria se encontró con esta especie que para evolucionar a su estado adulto depende de las condiciones ambientales y abundancia de agua. De la laguna en que vive la mayoría de ajolotes, la población extrajo la casi totalidad del líquido para sus siembras y se vació casi totalmente, por lo que en esta temporada la mayor parte de los anfibios murieron.

“Se trata de una especie de la que no tenemos información porque no ha sido estudiada, incluso no me fue posible calcular su número en la zona.”

Ramírez Solano aclaró que en el continente americano se localizan más de 30 especies de ajolotes y en México tenemos 17. Por fortuna, en El Paisano la población no las depreda porque su prioridad es el agua.

El lugar carece de abastecimiento por tubería y no hay sistemas de drenaje. El agua “la obtienen de manantiales y pozos, pero no hay proyectos de tratamiento para las aguas grises, por lo que planteo alternativas como captación de lluvia y la reutilización, una vez que ha sido empleada. Para ello existen lavaderos ecológicos, que filtran mediante capas de arena y grava”.

Este año la sequía fue intensa, la laguna se secó y hubo mortandad de ajolotes, pero existe la esperanza de que algunos hayan alcanzado su desarrollo como salamandras, logren desovar y regeneren la especie.

Karem terminará su maestría en enero de 2025 y espera que en El Paisano la población tenga a la mano orientación adecuada para la instalación de lavaderos ecológicos que filtran el agua mediante capas de arena y grava, pudiendo así enfrentar no sólo los problemas de conservación de agua sino también la conservación de esta especie de anfibios.