¿Hay solución a escasez de agua en Xalapa? Biólogo da respuestas

Xalapa requiere una gestión integral del agua; buscar nuevas fuentes de abasto es una respuesta inmediata al problema de desabasto, pero no resuelve la situación a largo plazo.

En opinión del biólogo Héctor Narave Flores, coordinador de la Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, lo que urge es proteger las fábricas de agua que se tienen en la zona y atender las constantes fugas de agua donde se desperdicia parte del líquido que llega a la capital, pero también es necesario instalar sistemas de captación de lluvia en edificios públicos y viviendas.

¿Cómo hacer un mejor uso del agua?

Resalta que se debe considerar como una prioridad conservar y proteger los sitios donde se generan los acuíferos, es decir las fábricas de agua; se debe establecer de quién son, cómo están, qué problemas presentan, qué se requiere para conservarlos o para restaurarlos.

Héctor Narave Flores, coordinador de la Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad de la UV | Foto: Jesús Escamiroza/Diario de Xalapa

Resalta que el agua es un servicio ambiental que dan los ecosistemas, entonces no se ha sabido conservar; hay que conocer el sistema de captación, es decir, hacerlo eficiente en caso de no serlo, “porque igual y solo se capta una parte”.

Agrega que también es necesario atender el sistema de conducción desde donde se capta el agua, hasta la potabilizadora porque hay muchas fugas y tomas legales e ilegales que a veces están extrayendo gran parte del agua que vendría para la ciudad se queda en el camino.

La gestión integral debe considerar la red de distribución en la ciudad, porque hay muchas fugas, hay sitios con una mala red de distribución y después el tratamiento del agua, porque solo se trata el 40 por ciento del líquido que se usa en la ciudad y el restante 60 por ciento se tira a los ríos y eso causa una mayor contaminación. Todo ello es parte de la gestión del agua, desde dónde nace hasta que se descarga.

La solución de buscar otras fuentes de abastecimiento para Xalapa es algo inmediata y necesaria, pero no se puede continuar así, “porque hoy tomamos de otras fuente, pero cuando se acaba, vamos a ir por otra, porque sabemos que la mitad del agua la traemos de Puebla, pero cuando quieren cierran la llave. No podemos estar a expensas de eso”.

Recalca que "solo buscar nuevas fuentes es una medida inmediata porque al rato a esas les va a pasar lo mismo, irnos más lejos ¿a dónde?".

¿Cómo se puede solucionar la escasez de agua?

El académico universitario explica que lo mejor es conservar las fábricas de agua Xalapa y hacer una gestión integral porque eso dará mejores resultados, “ni siquiera en el largo, sino a corto y mediano plazo nos irá mejor”.

Parte del problema de la sequía en Xalapa es porque hay deforestación y deterioro de las fábricas de agua, ese es el problema que no se han cuidado esas fábricas y que con la misma infraestructura de agua se están dando el servicio a los nuevos fraccionamientos y colonias que se crean en la ciudad. “Es decir creció la demanda en 40 por ciento más y no la infraestructura. No se planeó el crecimiento de la ciudad con los servicios”.

La verdad es que es verdaderamente lamentable que Xalapa siendo una ciudad de zona templada donde hay suficiente agua tenga estas secas porque no se tiene una cultura de captación de agua de lluvia.

Lo increíble es que hay inundaciones que causan daños en colonias y toda esa agua se desperdicia, “cuando al mismo tiempo hay estiaje”.

Lo que hay que hacer es instalar sistemas de captación de agua de lluvia en los inmuebles públicos y en las viviendas, “porque ello serviría para dotarlos agua para cubrir la gran parte de su demanda”.

Indica que no sería tan oneroso instalar los sistemas de almacenamiento, pero no hay nada al respecto por parte de las instancias de gobierno. No hay separación del agua de lluvia que ahora se va a los drenajes, “es decir que se desperdicia, es decir, que nos llueve sobre mojado”.

Lo inmediato en lo que se hay que trabajar, expone, es en proteger y restaurar las fábricas de agua de Xalapa y eso incluye el saneamiento de los ríos, “es necesario empujarle por ahí”, concluyó.