Cerca de 13 mil hectáreas se perdieron por incendios forestales en Veracruz

En Veracruz se perdieron un poco más de 13 mil hectáreas por incendios forestales este año, que es una cifra que no se había tenido en muchos años y aunque a nivel nacional no fue de las cifras más altas, el objetivo es que no se pierda más superficie boscosa, el titular de la Promotoría de Desarrollo Forestal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en Veracruz, Héctor Mota Velasco.

Aclaró que a nivel nacional Veracruz estuvo en el sitio 23 en cuanto a daños por incendios este año.

Puedes leer también: Pozos no garantizan que Xalapa no sufra por desabasto de agua; hidróloga explica por qué

Sobre las denuncias de que hubo incidentes de fuego que fueron provocados, el funcionario remarca que castigar a quienes provocan un incendio forestal es un asunto complicado porque es difícil tomar a los que los originan en flagrancia.

Dice que para que proceda una denuncia en contra de quienes cometen este delito, debe haber pruebas, porque se habla de denuncias verbales, que se hicieron en los meses de intensa sequía, pero no hay forma de comprobar estos hechos.

Ecología 113 municipios en peligro por fenómenos extremos que causa el cambio climático

¿No te has unido a nuestro canal de WhatsApp? Síguenos y checa toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

Remarca que no se puede acusar a una persona sin tener pruebas, entonces lo que procede es la vigilancia que hacer los propios ranchos en las zonas boscosas, como son las faldas del Cofre de Perote, los propios ejidatarios son los que cuidan y son responsables, “para evitar que personas sin escrúpulos o porque hicieron una fogata es que se origine un incendio forestal”.

Agregó que también hay paseantes realizan fogatas o tiran colillas de cigarros en las zonas de bosque y eso puede ocasionar un incidente, pero cómo comprobarlo.

Deben ser los campesinos

En cuanto al tema de los cuidabosques, comenta Héctor Mota que “tienen que salir de los propios ejidos, es decir, del mismo cuero salen las correas”.

Indica que los ejidatarios tiene problemas de manejo y se tiene que ser responsables y con el mismo recurso de la venta de madera se debe estar vigilantes de los bosques, como motos camionetas o radios, para denunciar ante la Profepa y las fiscalías para detener a quienes talan el bosque.

Este año fueron 34 hectáreas para que se sigan estableciendo plantaciones de árboles de navidad | Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Remarca que la tala sigue siendo un fenómeno que afecta muchas zonas, “pero no estamos en los niveles de otros estados de la República, pero se debe atender y por ello es importante que se fomente el cultivo de árboles navideños, porque bosque que tiene manejo que no se incendia y que muy poco hay tala y por ello se debe vigilar a los dueños que tengan programas de manejo porque con eso se le da más valor y se reducen los incendios”.

Leer más: Así surgió el Senderito y Parque Temático del Bosque de Niebla en el Pueblo Mágico de Coatepec

En cuanto a la producción silvícola, señala que la Conafor apoya con recursos, este año fueron 34 hectáreas para que se sigan estableciendo plantaciones de árboles de navidad y así contribuir a ganarle espacio a los terrenos ociosos y para ampliar la cubierta forestal.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

Por último, comenta que ya son mínimos los casos de venta de pinos navideños ilegales, “ahora con toda la oferta que hay, algunos ranchos nos han dicho que hay robo de tres o cuatro o diez arbolitos, pero los casos son pocos y más porque es fácil detectar un camión cargado con árboles de navidad robados”.