Por temporada de lluvias, incrementa demanda para retiro o poda de árboles en Xalapa

Aunque en temporada de calor, ciudadanos y ambientalistas mostraron resistencia al derribo o poda de árboles pese a representar un riesgo, en esta temporada de lluvias ha aumentado de manera considerable la demanda para el retiro y mantenimiento por temor a que se caigan, afirmó la directora de Medio Ambiente de Xalapa, Isabel Guevara Escobar.

Refirió que todos los árboles, de cualquier especie, tiene un servicio ambiental, aún cuando se han plantado algunos de diversas especies que no deberían estar en ciertos espacios.

“Nosotros tratamos en la medida posible cuidar todo el arbolado, pero también muchas veces las condiciones climáticas nos hacen que el árbol, precisamente por no estar en espacios adecuados o no ser las especies adecuadas, obviamente se caigan, sufran, se enferman”.

Xalapa, precisó, es una de las ciudades más verdes a nivel nacional, con gran cantidad de árboles por lo que, admitió, la dirección que encabeza puede verse rebasada en algunos casos en que se demandan sus servicios.

En Xalapa se registraron caída de árboles, como lo fue en la avenida Ruiz Cortines /Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

“Obviamente a veces se rebasa un poquito en cuanto al personal y cada vez existen más áreas y que nosotros definitivamente, es imposible estar yendo a todos los espacios, por eso tratamos en lo posible de atender las peticiones de la ciudadanía”.

Refirió que si bien hay casos emblemáticos en que la población se ha opuesto al retiro de árboles como fue el caso de la calle Diego Leño, ahora esa situación cambió.

Local Fuerte lluvia provoca inundaciones en calles de Veracruz [Video]

“El caso de Diego Leño es uno de ellos, así se había ido antes a hacer una poda de revisión grande y no quisieron (que se realizara), obviamente pues se cayó, como normalmente existen colectivos ambientales que nos impiden a veces una poda del arbolado, argumentando que da la sombra, obviamente en calor fue mucho más este tipo de reacciones de la gente”.

Sin embargo, en esta temporada de lluvias, reiteró, ocurre lo contrario, pues la población teme que algún árbol pueda caerse.

“Ahorita con este evento que pasó fueron más de 73 árboles que se cayeron, más el lunes y martes, yo supongo que fueron más de 80 y tantos árboles que se cayeron. Y la gente ahorita, las peticiones en la dirección pues son de que se vayan a revisar los árboles o que los quitemos, porque nada más porque se mueven creen que también se pueden quitar”.

En estas fechas, detalló, llegan a recibir hasta 150 llamados en una semana para el retiro o poda de árboles en distintas zonas de la ciudad.

El árbol que cayó en el centro de Xalapa era un árbol exótico conocido como laurel de la India, misma especie que no es endémica de la ciudad/ Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

“Aquí cambia la perspectiva de la visión del ciudadano, ahorita hay gente que nos ha hablado que se mueve un árbol y ya creen que con eso se va a caer, entonces también digo pedirle a la ciudadanía un poquito de paciencia porque al tener tantas peticiones pues no es tan fácil ir y lo que estamos es atendiendo, cuando es riesgo alto, se atiende de inmediato, de ahí el mantenimiento, la liberación de luminarias y la poda”.

En ese tenor explicó que el área de Medio Ambiente no retira árboles si no se valoran y se dictaminan antes, “porque esa es nuestra función, no quitar árboles sino tratar de cuidarlos y obviamente salvaguardamos la integridad de la ciudadanía”.

Llegan a recibir hasta 150 llamados en una semana para el retiro o poda de árboles en distintas zonas de la ciudad | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Señaló que no tienen en este momento ejemplares que representen alto riesgo y que en el caso de los del primer cuadro de la ciudad, que requieren mantenimiento regular, se les está dando.

“De algunas colonias se nos complica un poco, o cuando hay deslaves que se caen, pero ya no son cuestiones de enfermedad, sino que ahí es donde nosotros actuamos. Peticiones en diferentes colonias existen y nos dicen que son de alto riesgo, al ir a verlos, ahí se determina con los expertos, con la gente que tenemos, los técnicos, para ir a valorarlos”.

Refirió que se debe saber dónde se vuelven a sembrar los ejemplares para tener un orden y que no implique un peligro | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

¿En qué zonas de Xalapa se han monitoreado más árboles?

Refirió que existe un monitoreo constante de los árboles más antiguos que están en los parques del centro. En el caso de Ávila Camacho, por Telcel, se tiene un Hule, cuyo tamaño ha sido rebajado lo mismo que algunos en Los Berros, Parque Juárez, Circuito Presidentes y Ánimas.

“La ventaja que tenemos con el tomógrafo es que nos dio muy buen anclaje y eso hizo que nada más lo estemos monitoreando y reduciendo. En Los Berros también se han detectado algunos, pues ya se ha reducido obviamente su tamaño, o se ha dicho la poda que requieren.”.

En ese tenor, llamó a la población que su busca reforestar se acerca al área de Medio Ambiente para ser asesorada y realizarlo de la mejor manera garantizando su supervivencia.

Caída de árboles en la ciudad de Xalapa | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“Queremos informar a la ciudadanía, han llegado algunas personas que estaban interesadas en reforestar y lo que les pedimos es que se esperen a no plantar árboles que no son de aquí, de la zona o del espacio también, porque a veces también en una jardinera muy chica pretenden plantar un árbol que, aunque sea de bosque mesófilo, tampoco va ahí”.

Por ello insistió en el exhorto para acercarse a la dirección y recibir el apoyo para analizar los espacios y ver el tipo de árboles que se va a plantar sin que implique un peligro.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️