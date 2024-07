¡Se acerca la reforestación masiva en Veracruz! Conoce los municipios y cómo registrarte

En la jornada de reforestación masiva convocada para el próximo 28 de julio se tendrá el apoyo de drones construidos por cinco Institutos Tecnológicos del estado que además realizaron la recolección de semillas que se dispersarán en diversos sitios para restaurar los terrenos afectados por incendios y de difícil acceso.

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), Juan Carlos Contreras Bautista dijo que a través de los drones se dispersarán millones de semillas que van a ayudar a hacer una restauración “lo más natural posible”.

¿En qué zonas de Veracruz utilizarán drones para la jornada de reforestación masiva?

Con los drones se estará en la zona de Nogales en las Altas Montañas y en Las Vigas, donde manualmente es más complicado hacerlo.

“Solamente se va a colocar la semilla en esos sitios donde probablemente no hay ningún tipo de semilla ahorita, que fue quemada, que fue dañada y eso va a ser gracias a la construcción de 18 drones que van a estar operando, 16 de esos para dispersión de semillas y dos para monitoreo de la dispersión”.

Esto se sumará a la plantación manual de la jornada masiva para ese 28 de julio en 34 municipios del estado principalmente en la zona de Bosque de Niebla y de Pino; en septiembre habrá una segunda jornada en la parte más baja del estado y más cálida.

“Ya se está entregando planta para tener 181 sitios con los ciudadanos que nos pidieron planta y se van a plantar más de 800 hectáreas en esa semana. Específicamente el 28 de julio se van a plantar 75 hectáreas con 68 mil plantas de diversas especies en 34 municipios”.

Por ello, llamaron a la población que quiera participar de la reforestación y que lleven lo necesario, como ropa cómoda y manga larga.

Juan Carlos Contreras Bautista llamó a la población que quiera participar de la reforestación que lleven lo necesario, como ropa cómoda y manga larga / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Contreras Bautista destacó que esta siembra de árboles se debe hacer durante la temporada de lluvias, con el suelo húmedo, a fin de que la planta sobreviva.

¿En qué municipios de Veracruz se realizará la jornada de reforestación masiva?

Los municipios en donde se llevará a cabo está jornada masiva de reforestación son: Huayacocotla, Acajete, Las Vigas, Las Minas, Tatatila, Tlacolulan, Villa Aldama, Perote, Altotonga, Ayahualulco, Ixhuatlán de los Reyes, Coatepec, Banderilla, Emiliano Zapata.

Asimismo, Coacoatzintla, Naolinco, San Andrés Tlalnelhuayocan, Miahuatlán, en la zona de Córdoba, Coscomatepec, Huatusco, Cacahualco y Atoyac y en la zona de Zongolica en Nogales, Río Blanco, San Andrés Tenejapan, Huiloapan, Rafael Delgado, Zongolica, Tequila, Soledad Atzompa.

En la zona de Cumbres de Maltrata en los municipios de Ciudad Mendoza, Acultzingo, Maltrata y La Perla.

Esta siembra de árboles se debe hacer durante la temporada de lluvias, con el suelo húmedo, a fin de que la planta sobreviva / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

¿Cómo registrarse para la jornada de reforestación masiva?

Para registrarse pueden acceder a través de un código QR en la página de la Secretaría donde podrán conocer los sitios a los que pueden acudir para participar a partir de las 9 de la mañana del 28 de Julio.

Recordó que se destinaron 250 mil pesos para la construcción de los drones en los Instituto Tecnológicos de Cuitláhuac, Coatzacoalcos, Veracruz, Gutiérrez Zamora y el Conalep de Veracruz, lo mismo que para la recolección de semillas.

¿Cómo será la dispersión?

Sostuvo que los Tecnológicos recolectaron semilla que debe ser de la región donde se va a dispersar con especies nativas.

“Y es importante mencionar que no solamente se dispersa una semilla, se dispersa el conjunto lo más natural posible a una dispersión natural que puede ir desde pastos para retención de los suelos, especies medianas y de árboles para que sea lo más natural posible y se restaure lo más pronto son millones y millones de semillas las que vamos a estar dispersando”.

Los Tecnológicos recolectaron semilla que debe ser de la región donde se va a dispersar con especies nativas / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Recordó que son los Tecnológicos de Cuitláhuac, Jesús Carranza, Huatusco, Perote, Zongolica y Las Choapas los que están apoyando en la recolección de las semillas tras la convocatorio de Fomento Ambiental a quienes se les aportó un recurso para ese trabajo.

Detalló que todo conlleva un proceso pues la semilla que se acopia, se evalúa y se determina cuál es la mejor para germinar y se eliminan las que no sirven para no dispersar la que no pueda sobrevivir.

Por su parte Carlos Robles Guadarrama director de Desarrollo Forestal de la Sedema, sostuvo que esta estrategia ya se aplicó en Las Vigas en San Juan del Monte donde se dispersaron semillas en 60 hectáreas como parte del proceso de restauración del incendio de 2019 donde se comprobó una eficiencia en el proceso.

Ahora se busca trabajar en las zonas de más difícil acceso donde es más complicado llevar las plantas.

Se busca trabajar en las zonas de más difícil acceso donde es más complicado llevar las plantas | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

“En una primera etapa se dispersan semillas de pastos y de arbustos y cada uno de los tecnológico seleccionó las semillas características de su zona, de su región no es lo mismo que la de Huatusco que la de Zongolica o Cofre de Perote”.

Después de ello la semilla recibe un tratamiento previo que ya está, por lo que ya está lista y se está trabajando para que en la construcción de drones se calibre los dispersores dependiendo del tamaño de la misma.

“Son milímetros, hay semillas más grandes para que esto pueda realizarse de una manera coherente y no nada más se aviente semilla a lo loco, sino que hay un proceso de estudio donde se determina la altitud, hay una determinada fuerza en la que se expulsa la semilla para poder abarcar un área específica”.

Más tarde habrá un monitoreo por parte de los Tecnológicos para evaluar cómo está funcionando el proceso.

