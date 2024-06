Las "brujitas", ¿por qué en Xalapa aman a esta pequeña flor que nace luego de una lluvia?

Casi como de la forma de una estrella pero que nace en la tierra, las llamadas brujitas “inundan” los camellones de la Capital del estado dejando un color rosa pálido por todo el trayecto de quienes viajan en automóvil luego de un día lluvioso.

Y es que tras la temporada de estiaje el pasto de la ciudad se fue secando y es gracias a estas florecitas que el camino se ve lleno de vida; de acuerdo con el Instituto de Ecología (Inecol) también se le conoce como “lirio rosa de la lluvia”, “lirio rosa de las hadas” o “duendes rosas”.

¿Por qué se les dice brujitas o lirio rosa de la lluvia?

Esto quizá porque hacen alusión a su aparición inesperada, casi mágica porque ocurre de la noche a la mañana; la pequeña hierba alcanza apenas los 15 o 20 cm de altura, y sus llamativas flores miden alrededor de 3 cm de diámetro.

Posee seis pétalos rosas y seis estambres amarillos ubicados en el centro de la flor. Científicamente se identifica como: Zephyranthes rosea, que significa “flores rosas del viento del oeste”.

¿Cómo ocurre la “magia”? Bueno, según el Inecol, durante la temporada de sequía, la planta sobrevive gracias a sus bulbos que permanecen enterrados en la tierra hasta la siguiente temporada de lluvias; es decir, queda en reposo durante la también llamada temporada de sequías para luego producir hojas, flores y semillas a lo largo de las siguientes lluvias.

Su origen no es mexicano sino de Sudamérica, en países como Colombia y Perú, sin embargo, por su belleza, resistencia a las plagas y facilidad de cuidados se han hecho populares como plantas de ornato, por lo que es frecuente verlas en los jardines.

Gracias al fenómeno de naturalización -término de Biología donde el humano las introduce en jardines- las “brujitas” se han dispersado y llegan a colonizar diversos ecosistemas. “Escapan” de los jardines y crecen en zonas silvestres, es por ello que las podemos encontrar en varias zonas de Xalapa.

Hay más de 50 especies conocidas de este lirio, y de esas, 33 se encuentran en México ¿Ya tienes una foto de ellas? Hay de color amarillo, blanco y con diferentes tonalidades de rosa como las que nosotros captamos.

Existen una serie de historias sobre su uso medicinal -que no está comprobado científicamente- y al parecer tiene beneficios para tratar enfermedades como el cáncer de mama o diabetes, no obstante debido a su poco estudio su uso no es recomendable por los efectos que esta pueda tener.

Hay más de 50 especies conocidas de este lirio, y de esas, 33 se encuentran en México | Foto: Xiomara Flores | Diario de Xalapa

Lo que sí te recomendamos es no perder la oportunidad de tomarles una foto o conseguir una para tu jardín pues estos “duendes rosas” desaparecen súbitamente, como si se tratara de seres mágicos que solo nos permiten ver su belleza por un instante.

