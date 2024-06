Manantiales de Xalapa son un tesoro contra el desabasto de agua: ambientalista

Entre la falta de conciencia ambiental y las empresas que acaparan el agua porque cuentan con concesiones por años y no hacen un retorno social a las comunidades es que se ha agudizado la crisis hídrica en Xalapa y el estado, advierte Patricia Estrada Ramos, integrante del grupo ambientalista Guardianes del Agua.

¿Qué es necesario para superar la crisis hídrica en Xalapa?

Es momento, señala como necesario que se revisen esas concesiones de agua a las grandes empresas y que la población asuma su responsabilidad con el cuidado del agua, para proteger los recursos hídricos que se tienen.

Exhortan a la población a ser parte de pequeños esfuerzos pero que al final son grandes hechos

Indica que es lamentable que nadie haga nada, ni le preocupe, que los ríos y arroyos están contaminados. “Son pocos los asisten a los recorridos para limpiarlos, es algo en lo que más debemos participar para hacer más por nuestro entorno”.

Es preocupante, agrega, que nadie se ocupe de que las empresas se llevan el agua, porque tienen concesiones, “porque les vendieron nuestra agua por años y costos muy bajos y que no hacen nada de retribución a cambio. Solamente se están llevando lo que tenemos y que no otorgan nada a cambio cuando saben que los recursos naturales se acaban no son eternos. Ese tema debe ser revisado por los nuevos gobiernos”.

Es preocupante, agrega, que nadie se ocupe de que las empresas se llevan el agua, porque tienen concesiones

En ese sentido, exhortó a la población a ser parte de pequeños esfuerzos pero que al final son grandes hechos. “Un ejemplo, es rescatar un manantial de Xalapa”.

¿Qué evento habrá en el Paseo de Los Lagos de Xalapa?

Por eso, invita a todos los xalapeños que estén preocupados por buscar una solución al problema hídrico y que también se interesan por el rescate de los manantiales a asistir al Paseo de Los Lagos, a las 17 horas para participar en el monitoreo del agua en este lugar.

Es preocupante, agrega, que nadie se ocupe de que las empresas se llevan el agua, porque tienen concesiones

Este programa de diversas organizaciones como Guardianes del Agua, Agua pasa por mi casa o Estudio 51, que están sabidos de que son pequeños esfuerzos pero que al final redundan en grandes proyectos, “hay que participar este sucio o limpia el agua del manantial. Por eso hacemos monitoreos para saber su situación y buscar soluciones a los problemas de contaminación ambiental", dijo.

La triste realidad es que los manantiales deberían estar limpios pero no lo están y por eso hay que monitorearlos y buscar la forma de rescatarlos y usarlos como comunidad.

Resalta que este proyecto de rescate de manantiales es interdisciplinario, porque hay muchos grupos ambientalistas y ciudadanos interesados.

Invitan a todos los xalapeños que estén preocupados por buscar una solución al problema hídrico y que también se interesan por el rescate de los manantiales a asistir al Paseo de Los Lagos

Entre otros, participan de la asociación civil Global Water Watch, que hará el monitoreo; Laura Aguirre, quien es bióloga y también parte del plan de monitoreo y ella, Patricia Estrada, creadora escénica, directora de Área 51 Foro Teatral.

Lo cierto, agrega, es que hay muchos desconocimientos sobre los manantiales de Xalapa, “lo que tenemos que hacer es que hay que informar sobre estos cuerpos de agua para aprender a cuidarlos, respetarlos y a entender que son parte de nuestra vida, porque todos necesitamos agua y que si está contaminada nos afecta a nosotros”, concluyó.