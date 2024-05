Ambientalistas exigen investigar causas de la muerte de monos aulladores

Veracruz, Ver.- Tras la misteriosa muerte de más de 150 monos aulladores en los estados de Campeche, Tabasco, Chiapas y Veracruz, ambientalistas exigen a los tres niveles de gobierno investigar las causas que podrían estar afectando a esta especie en peligro de extinción.

En rueda de prensa el ambientalista e influencer, Arturo Islas Allende y el presidente de la asociación Earth Mission, Sergio Armando González dieron a conocer que este miércoles realizaron un recorrido por la zona de Hueyapan de Ocampo para constatar el estado de salud de los monos aulladores de la zona.

¿Por qué es critica la situación de los monos aulladores en Veracruz?

Islas Allende, reveló que el panorama para esta especie es desolador, debido a la deforestación y depredación porque no tienen ni agua ni alimento.

Detalló que durante el recorrido por Barrosa y Playa Iguana se encontró el cadáver de un mono aullador, el cual presentaba avanzado estado de putrefacción.

“La fauna silvestre no se debe alimentar, pero estamos en una situación crítica donde los animales no están encontrando comida, ni agua, nosotros encontramos un cuerpo, pero nos comentaron los pobladores que ya habían enterrado otro, en la comunidad de Barrosa se dice que son siete, todo desde hace una semana atrás”, expresó.

En ese sentido el ambientalista llamó a los tres niveles de gobierno a investigar las causas que estarían originando la muerte de esta especie en cuatro estados pues refirió que tan solo en Tabasco y Chiapas se habla de 150 monos aulladores que han fallecido.

Indicó que algunas de las causas podrían ser la ola de calor, pero también hay otras situaciones.

“Lo que le exigimos a las autoridades mexicanas es que se investigue, no puede ser que en un mes y medio con tantos especialistas que tenemos, no tengamos un dictamen claro de lo que está sucediendo, hay mucho hermetismo, no quiero pensar que, porque son elecciones y tampoco quiero politizar esto, pero ¿por qué no ha dicho nada?”, señala.

El ambientalista e influencer, Arturo Islas Allende

Por su parte, el presidente de Earth Mission, Sergio Armando González Ramírez consideró que es muy raro que solo sea el mono aullador o también conocido como saraguato, el que se esté viendo afectado

Dijo que se debe investigar todo el entorno; por ejemplo en Veracruz además de las altas temperaturas, hay deforestación, quemas agrícolas, escasez de agua.

El presidente de la asociación Earth Mission, Sergio Armando González

“En otros estados se reporta mortandad de varias especies pero aquí solo es el mono saraguato, hay mucho hermetismo por parte de la autoridad para manejar y controlar una situación que puede ser más grande, realmente lo están guardando mucho, hablamos que también está muy presente el programa sembrando vida que ha provocado la tala para cultivos específicos, está la quema de caña, sabían que había una tropa de monos y como quiera prendieron fuego, hay un ingenio y bueno habrá que revisar si en Chiapas y Tabasco hay condiciones similares”, puntualizó.