¡Crece la familia! África BioZoo registra cuarto nacimiento de ejemplar de tigre de bengala

Córdoba, Ver.- La reserva de rescate, rehabilitación y conservación de vida silvestre África BioZoo registró el cuarto nacimiento de ejemplar de tigre de bengala en lo que va del año.

Kitizia Rodríguez Batista, veterinaria de esta reserva detalla que fue el pasado 10 de mayo cuando se registró el nacimiento del cuarto ejemplar de tigre de bengala, hijo de Nena y Michel.

“Tuvimos ya dos nacimientos, hace cuatro meses con dos ejemplares; dos hembras y un macho, y la semana pasada tuvimos otro nacimiento de esta especie”, comenta la entrevistada.

A cinco días de su nacimiento el tigrillo ya alcanzó un peso de 1.5 kilogramos y, a diferencia de los tres tigrillos nacidos en el mes de enero, en este caso la madre no lo ha alimentado/Foto: Roberto Téllez | El Sol de Córdoba

Local

Explica que a cinco días de su nacimiento el tigrillo ya alcanzó un peso de 1.5 kilogramos y, a diferencia de los tres tigrillos nacidos en el mes de enero, en este caso la madre no lo ha alimentado.

“En esta hembra - Nena - la verdad es que ella no produce leche y no lo aceptó, o sea, inmediatamente como parió ahí lo dejó, entonces no nos podemos arriesgar a que la cría muera”, dice.

Por lo que ha sido el personal de la misma reserva el que ha tenido que darles los cuidados y la alimentación necesaria, a base de leche KRN para garantizar su supervivencia.

¿Qué cuidados necesita un tigre de bengala?

Detalla que este tigrillo es hijo de Michel, padre de los tres ejemplares que nacieron en enero, y Nena, una tigre de bengala que llegó a la reserva a través de un rescate hace ya unos años.









Explica que de momento se debe esperar la ventana de al menos cinco meses para asegurar su supervivencia, pues al ser vida silvestre se debe tener mucho cuidado en su manejo y control.

En relación a las crías de Covid y Michel, Rodríguez Batista precisa que ya pesan más de 26 kilogramos y han logrado un desarrollo bastante positivo gracias a los cuidados que han tenido.

“Nos ayudó mucho a que la mamá los maternara porque el primer mes tomaron el calostro natural de la madre, todo eso nos ayudó”, puntualiza.