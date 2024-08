Preocupa parque Naturalia por posible violación a Ley de Vida Silvestre [Video]

En la creación del parque Naturalia se violentan la Ley de Vida Silvestre y el objetivo de una Unidad de Manejo Ambiental “al pretender concentrar en un mismo sitio numerosas variedades de animales que no son endémicas de Xalapa”, expresa el empresario, Leonardo Castillo Atla.

¿Cuándo será la inauguración del parque Naturalia en Xalapa?

Añadió que hasta el momento se desconocen muchos detalles técnicos del proyecto, pese a que su apertura está programada para este mes de agosto. “No sabemos si se adaptarán al clima y quién se hará cargo del sitio”.

En entrevista, el vicepresidente de Responsabilidad Ambiental de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra-Xalapa) opina que, por lo que se ha informado del proyecto, hace pensar que Naturalia será un zoológico, “pese a que están prohibidos”.

¿Qué es una UMA y cómo funciona?

Castillo Atla resalta que a Naturalia nunca lo anunciarán como un zoológico sino dirán que es una Unidad de Manejo Ambiental, “pero la realidad es que no lo es porque habrá especies que no son de esta zona y eso violenta su objetivo”.

En ese sentido, explica que las UMA son predios de propietarios o poseedores que voluntariamente los destinan al aprovechamiento sustentable de las especies silvestres que ahí habitan, “obviamente en este caso no es así”.

A marchas forzadas se realizan los trabajos en lo que será el nuevo Parque Naturalia, Santuario de la vida silvestre | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Dice que tampoco sería una “reserva natural” o “reserva ecológica”, porque estas son un área semi protegida, de importancia para la vida silvestre, flora o fauna o con rasgos geológicos de especial interés que es protegida y manejada por los humanos, con fines de conservación y de proveer oportunidades de investigación y de educación. “Pero en este caso todo indica que será un zoológico", insiste.

Un ejemplo, subraya, es que el artículo 20, de la Ley de vida silvestre para el estado de Veracruz, señala que las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre son el elemento básico para integrar los Sistemas Estatal y Nacional de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, y tendrán como objetivo general la conservación de hábitat natural, poblaciones, ejemplares de especies silvestres, así como la educación ambiental y el aprovechamiento sustentable “y eso no se cumplirá porque introducirán animales de otros ecosistemas”.

El santuario de vida silvestre "Naturalia" tendrá espacios para 300 animales y comenzará a funcionar a partir de agosto | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

¿Cuántos animales alojará el parque Naturalia en Xalapa?

Leonardo Castillo recordó que lo que se ha anunciado es que el sitio alojará alrededor de 300 especies, muchas de ellas recuperadas por Semarnat y Profepa. “Irán a parar ahí los animales que sean incautados y eso no es nada bueno porque no se sabe si estarán libres o en jaulas. No entienden que es diferente un pez de ornato que nace en una granja a un animal silvestre capturado y llevado a encerrar. Es un tema que se debe aclarar”.

Por ello, calificó como negativo el hecho de que, aunque se supone que ya están acabando los trabajos en el parque, no hay información a detalle del proyecto, “además, debemos pensar cuántos recursos se requieren para mantener ese sitio, ¿quién lo pagará? ¿Bajo qué régimen estarán los animales? Son muchas preguntas que requieren explicación”.

Resalta que a Naturalia nunca lo anunciarán como un zoológico sino dirán que es una Unidad de Manejo Ambiental | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Finalmente, recordó que desde el año 2021, Morena presentó una iniciativa que se aprobó y por la que se prohibieron los zoológicos.

“En mi opinión no hay suficiente información, pero sí hay muchas irregularidades, quieren vendernos que se trata de una Unidad de Manejo Ambiental, pero no es así porque los animales no estarán sueltos. Deben darnos mayor información para saber cómo está estructurado el proyecto”.

