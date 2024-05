Gracias a la IA; FOTO muestra cómo se vería el Pico de Orizaba sin afectaciones por cambio climático

Orizaba, Ver.- La montaña más alta de México se ubica entre los estados de Veracruz y Puebla; a lo largo de los años, el volcán Pico de Orizaba o Citlaltépetl ha sido noticia internacional no solo por su nieve en la cumbre o imponente vista para los alpinistas sino también por sus problemas con la tala inmoderada y la extinción de su último glaciar.

Tanto ha afectado la noticia sobre la desaparición del glaciar Jamapa que incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció ante el problema argumentando que ya no hay nada que hacer y en menos de 7 años las familias que habitan en las faldas del volcán y se abastecen de agua gracias al deshielo comenzarán a verse severamente afectadas.

Asimismo la fauna silvestre se quedará sin agua para sobrevivir por lo que posiblemente mueran o cambien de hábitat.

¿Cómo se vería el Pico de Orizaba con Inteligencia Artificial?

Recientemente el usuario de X @Levart_ai compartió una emotiva imagen del Citlaltépetl que dejó ver como la poca consciencia humana ha acabado poco a poco con las maravillas de este sitio que se encuentra a 5 mil 636 metros sobre el nivel del mar, según datos del El Parque Nacional Pico de Orizaba.

“Esto es lo que dice la IA: El lugar aventurero más interesante de Veracruz es el Pico de Orizaba, un volcán inactivo y el pico más alto de México. ¿Estás de acuerdo?” Se lee en la publicación realizada el pasado 1° de mayo de 2024.

En la imagen se observa la montaña cubierta con más de tres cuartos de nieve, los tonos verdes del bosque y un hombre que se aproxima a la cumbre con todo su equipo para ascender, los tonos azul turquesa del cielo dejan ver que la contaminación del aire no ha afectado la zona de la montaña.

Este avance tecnológico mostraría a las nuevas generaciones cómo era el volcán antes del cambio climático, el calentamiento global y el abuso de los seres humanos con los recursos naturales.

Gracias a la imagen creada por la inteligencia artificial se pudo regresar el tiempo y ver un imponente volcán antes de ser devorado por el hombre y antes de que hubiera perdido su color blanco y toda su flora.

Granizo en Orizaba pinta de blanco al Citlaltépetl

La zona de las Altas Montañas registró la tarde del jueves 2 de mayo una fuerte granizada que a su vez pintó de blanco la cumbre del Pico de Orizaba.

Una pequeña muestra del poder de la naturaleza se reflejó en la montaña más alta de México y nuevamente se cubrió de nieve tras una crisis donde familias del valle de Orizaba y otras regiones de la zona centro carecían del líquido obtenido por el glaciar.

En redes sociales usuarios capturaron el momento y se dijeron emocionados pues este podría ser de las últimas ocasiones en las que se pueda apreciar nieve en el volcán, según comentaron.