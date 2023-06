Dan ultimátum a empresas que siguen usando bolsas de plástico en Veracruz

La Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (PMA) puso un ultimátum y a partir de este mes iniciarán inspecciones en comercios y tiendas de autoservicio, para verificar que no den a sus clientes bolsas o plásticos de un solo uso.

El procurador de Medio Ambiente del Estado, Sergio Rodríguez Cortés afirma que desde mayo del 2018 se promulgó una Ley estatal que prohíbe el uso de los plásticos de un solo uso, entre los que se incluyen de manera común las bolsas de plástico y los popotes.

Aunque la Ley dio 180 días de plazo para que se cumpliera la medida, fue para el 2019 que 21 empresas se inscribieron a un convenio de colaboración con la dependencia, para cumplir con los requerimientos.

“El 28 de mayo del 2018 se promulgó una ley que prohíbe el plástico de un solo uso en Veracruz, a través de la Ley Estatal de residuos de manejo especial, de residuos sólidos urbanos, esta Ley establece claramente que no se pueden seguir utilizando plásticos de un solo uso. Las bolsas de plástico que dan las tiendas de conveniencia están prohibidas en Veracruz, no pueden seguir dando este tipo de bolsa de plástico, popote tampoco lo pueden seguir dando”.

Sergio Rodríguez Cortés afirma que no existe ningún argumento que pueda ser justificación para que los comerciantes y dueños de empresas no cumplan con las disposiciones de la Ley que prohíbe el uso de plásticos desechables.

Señala que por el tiempo que se ha brindado, incluso a los ayuntamientos de los 212 municipios para que elaboren sus reglamentos municipales al respecto, se determinó que la PMA comenzaría a realizar las inspecciones aleatorias, para vigilar el cumplimiento de la norma.

“Por eso el llamado, por eso la advertencia que a partir de este anuncio todos estos son sujetos a inspecciones y ahora sí no nos vamos a ir con el cuento de que no nos informaron, no sabíamos, no estamos enterados, porque precisamente la Ley les dio 180 días a partir de este 28 de mayo del 2018, para que los municipios armonizaran su reglamentos municipales, a esta fecha los 212 municipios deberían tener reglamentos municipales, estar haciendo inspecciones y prohibiendo este tipo de residuos en Veracruz”, declaró.

Sergio Rodríguez Cortés afirma que no existe justificación para que comerciantes y dueños de empresas no cumplan con las disposiciones | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

¿Cuál es la sanción por incumplir la Ley de Residuos Sólidos Urbanos en Veracruz?

El procurador de Medio Ambiente del estado detalló que la Ley de Residuos Sólidos Urbanos establece multas de mil UMAS a quien incumpla con la reglamentación, que son alrededor de 100 mil pesos.

“Esto es lo mínimo que marca la ley y por eso es importante que empecemos con los macro generadores, con aquellos que pueden ser susceptibles a estas multas, aquellos que pueden tener la economía para empezar a cambiar los modos de Comercio”, agrega.