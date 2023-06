¿Por qué es importante la separación de residuos? Investigador nos explica

A no olvidar la importancia de separar los residuos orgánicos e inorgánicos convoca el investigador Francisco Martínez Tlapa, quien recuerda los peligros de los lixiviados y su impacto dañino a la salud y a los mantos acuíferos.

En entrevista, puntualiza la necesidad de contar con centros de compostaje municipales con los que se mitigaría una problemática que tiene relación con algo que ya vivimos: el aumento de las temperaturas.

Detalla que en los tiradores a cielo abierto y algunos rellenos sanitarios que no cumplen con las normas se generan CO2 y otros gases que hacen el efecto invernadero.

Separar, añade, tiene otros beneficios pues se favorece el tratamiento de los residuos, así como el reciclaje, remanufactura y compostaje para regresarlos al ciclo productivo.

Además de lo mencionado, enfatiza que no separar reduce la vida útil de los rellenos sanitarios. Por el contrario, la recolección separada evita la dispersión descontrolada en el ambiente.

Acompañado de biólogos veracruzanos que forman parte de una estrategia en el manejo de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), coincidieron en que aunque el manejo de la basura es competencia directa de los municipios, en la realidad se requiere de todos los órdenes de gobierno y del primer eslabón de la cadena: una persona consumidora.

“La separación desde origen a un centro de compostaje permite reducir más del 40 por ciento de la problemática que se vive dentro de los tiraderos a cielo abierto o de los rellenos sanitarios”, informa Martínez Tlapa.

“No podemos caer en la idea de que va a venir una máquina de la UNAM o Europa a hacerse cargo porque la mejor máquina es la voluntad social en el proceso de la separación”, añade.

El científico José Carlos Pimentel Reyes subraya que no puede haber un proyecto que tenga vida a largo plazo si no está construido con una base social.

Expertos en el tema de separación de residuos presentan proyecto nacional

Los profesionales Francisco Martínez, Angélica Renée, José Carlos Pimentel y Gloria Solís forman parte de la Estrategia Transdisciplinaria de Investigación y Resolución en la Problemática Nacional de los Residuos Sólidos Urbanos que está planeado se desarrolle en siete ciudades. Actualmente hay avances en Acapulco y Cuetzalan; también forman parte Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Coatzacoalcos-Minatitlán y Ensenada; entre otros objetivos, propone reducir el 90 por ciento de los gases que van a la atmósfera.

En el Estado de Veracruz, los municipios que se plantean reducir en un 90 por ciento los gases que van hacia la atmósfera son Coatzacoalcos y Minatitlán | Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Al respecto, el equipo de trabajo coincide en que no basta con los avances de la ciencia y la tecnología, “se necesita voluntad política y una arquitectura social”.

Esta arquitectura es una estrategia que parte desde lo local y que consiste en poner en una sola plataforma a la autoridad municipal, a la ciudadanía, a la academia y a las universidades para la toma de decisiones en un solo plano, explican.

Ahondan que el centro de compostaje que planean ayuda a reducir las temperaturas porque la estructura sobre la tecnología que están desarrollando es un sistema para absorber los gases.

“Lo que desarrollamos es un sistema donde va a estar mi pila de basura orgánica y una tubería subterránea que absorberá los gases y luego serán purificados”, detallan.

¿La tecnología en desarrollo será para todos? Martínez Tlapa explica que el programa cuenta con apoyo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.

Dice que hay recurso para la iniciativa de los investigadores, para generar el conocimiento técnico y científico para que así las autoridades municipales y estatales lo aprovechen, por eso reitera la importancia de la voluntad política.

“Ya van a tener el conocimiento técnico y científico gratuito, solo faltarán los materiales de construcción. Nosotros no somos una empresa, nosotros ya tenemos un sueldo como investigadores, no engañamos y no prometemos más de lo que podemos hacer”, puntualizó.

Observa que muchas veces las transiciones de gobierno no permiten el seguimiento de los programas cabalmente, tal y como sucede en Xalapa.

En Xalapa, ¿existe un programa de separación de residuos y compostaje?

Al referirse al centro de compostaje de Xalapa, acepta que sí hay un seguimiento pero se han reducido los volúmenes de acopio, de manejo y proceso.

“En este momento se manejan entre 10 y 15 toneladas diarias; hay una reducción de más del 50 por ciento de acopio de residuos orgánicos en comparación con la administración previa”.

Detalla que este centro cuenta con una infraestructura hecha solo para grandes generadores, pero para domiciliario se necesita otro tipo de infraestructura.

“Para los grandes generadores la carga de patógenos es menor que la de los domiciliarios. En un domiciliario, si una persona se come una manzana o una verdura, pero está enferma, su residuo está cargado de patógenos; requiere otra infraestructura y tecnología”.

Mientras no se hace un centro de compostaje domiciliario y se hace más eficiente el ya existente para mercados y la central de abastos, la convocatoria de los profesionales es a separar los residuos y, de ser posible, aprender a hacer composta en casa.

Indican que en la capital del estado se puede obtener más información en la Facultad de Biología-UV y en el Ciesas Golfo.