Veracruz tiene sequía meteorológica, ¿qué significa y cómo nos afecta?

Veracruz es rico en agua, pero pobre en su gestión hídrica, advierte el doctor Carlos Manuel Welsh Rodríguez, coordinador del Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana.

¿Qué es la sequía meteorológica?

La entidad registra eventos de sequía meteorológica, que es la falta de lluvia asociada a la poca precipitación se está agudizando, es decir, que se presenta en periodos más prolongados y en épocas en las que habitualmente no se registraba.

Significa que se tienen periodos de sequía más intensos y más prolongados.

¿Cómo afecta la sequía meteorológica al estado?

Algunos de los casos en Veracruz que son más graves se dan en el municipio de Tuxpan, en la zona norte. Ahí el déficit de agua ya ronda el 60 por ciento, es decir, que la reserva de agua disponible para mantener las actividades agrícolas y ganaderas, están en crisis. Es un asunto muy grave.

Después, está la zona de montaña, que su situación es distinta. “Resulta que la sequía ha provocado un déficit de agua para consumo humano. Es decir que hay menor disponibilidad para satisfacer las necesidades de la población”.

Asegura que el mejor ejemplo es Xalapa, en donde se tiene una demanda de agua que ya fue superada.

Agrega que si se observa en términos de un año, el agua que tiene disponible la ciudad se consume en tres meses. Es decir, que durante los 9 meses restantes ya no hay capacidad para satisfacer las necesidades de la población.

Expresa que es necesario que la población conozca la situación porque se enfrentarán meses en los que habrá colonias que no tengan agua en tres o cuatro semanas. Es un asunto grave a nivel urbano.

En el caso del sur de Veracruz que cuenta con el escurrimiento y los ríos “que antes creíamos que eran un abastecimiento natural de agua”, ya no lo son.

No apta para consumo humano

Un caso puntual, precisa, es el de Coatzacoalcos que para obtener agua lo único que se tenía que hacer era cavar un pozo de 3 metros y el agua salía y era de buena calidad para consumo humano.

Sin embargo, ahora por un estudio reciente que se hizo con la Facultad de Ingeniería de esa ciudad, se sabe que los pozos ahora deben ser de 14 a 18 metros, “pero lo grave es que ya no sale agua dulce, sino salada que no es apta para el consumo humano”.

Todo ello, explica, puede llevarnos a pensar que Veracruz es rico en agua, pero pobre en su gestión hídrica.

Lo cierto es que siempre hemos presumido que en la entidad escurre el 30 por ciento del agua del país, pero su gestión lastimosamente no ha sido adecuada.

Soluciones ante la sequía

Carlos Manuel Welsh señala que hay que dar soluciones a esa situación. En primer lugar hay que hacer que la política pública de gestión del agua sea de arriba hacia abajo.

Esto, dice, significa que todos los edificios públicos de nivel federal, estatal y municipal cuenten con un sistema de gestión de agua.

De captura de agua de lluvia, depuración de las aguas grises que se utilizan para reutilizarla asegura que es lo mínimo que se debe hacer. “Eso debería aplicar para todas las escuelas y la misma UV”.

No basta con captar el agua pluvial, hay que depurar la que se tiene al interior de las entidades gubernamentales para ser reutilizada en las situaciones mínimas que se necesitan. “Hay que hacer ciclos cerrados. El gobierno debe predicar con el ejemplo y si se hace de forma adecuada la ciudadanía debe seguir su ejemplo”.

Apunta que mientras que el liderazgo no surja de las universidades y del gobierno, los ciudadanos harán lo que puedan, pero no será suficiente porque no tienen los recursos y estructura para poderlo hacer.

“Es una solución pequeña, pero posible y potencial para realizarse en Xalapa, que es una ciudad grande en entidades públicas, pero una muy mala gestión de agua”, concluyó.