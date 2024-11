Reforma de Protección Animal divide opiniones; activistas dicen que modificaciones no son suficientes

Voces encontradas generó la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma constitucional sobre Protección Animal, ya que algunos especialistas consideran que es permisiva en cuanto a algunos tipos de maltrato y otros aseguran que era necesaria para el resguardo de los animales.

Pese a que se considera que la reforma tiene “buena intención”, protectores de animales señalaron que no se generaron las acciones necesarias para los derechos de algunas especies.

En contraparte, se sostiene que era necesario establecer acciones legales que se pueden aplicar en los casos donde se identifica que existen casos de maltrato o violencia hacia los animales.

A favor de estas modificaciones

Sobre la reforma, el integrante de Regalemos un Paraizoo, Rafael Bravo Araujo, indicó que se está a favor de esta modificación a la ley porque ha sido una lucha constante para lograr el bienestar animal en el país y el estado.

“En la conservación de especies se incluye el bienestar animal, que es algo que hemos estado peleando desde hace muchos años, para nosotros es muy importante porque las modificaciones que fueron hechas permitirán un reconocimiento a los derechos de los animales”, expresó.

Algunos especialistas consideran que es permisiva en cuanto a algunos tipos de maltrato y otros aseguran que era necesaria para el resguardo de los animales

Manifestó que buscar incluir en la educación básica el cuidado animal, tal y como lo incluye la reforma es un avance, ya que muchos actos de maltrato se generan con la falta de conciencia y educación.

“Desde ahí estamos previniendo a las nuevas generaciones que están en formación para que tengan una perspectiva diferente. Además, se maneja que los animales no pueden ser tratados con acciones o actos que les infrinjan sufrimiento, dolor y que ello derive en la muerte, esto quiere decir que a nivel jurídico se logrará una tutela para los animales”, expresó.

Recordó que este tema, al ser homologado, significa que se deben resguardar los derechos de los animales, quienes forman parte de todos los espacios del país.

“Vamos a esperar que estas modificaciones se generen en el estado y que los Congresos creen nuevas leyes en bienestar animal, de manera personal creo que es un avance, aunque no podemos profundizar sobre cómo va a pasar esta reforma porque tuvo algunas reservas, creo que es un avance importante, es una lucha histórica y es algo que se ha trabajado desde hace varias generaciones, aquí no se distingue de especies, si son domésticos o no, sino que ahora los animales por mandato constitucional están protegidos y su bienestar debe ser una garantía”, comentó.

Regalemos un Paraizoo está a favor de esta modificación a la ley porque ha sido una lucha constante para lograr el bienestar animal en el país y el estado

En contra de esta reforma

Lourdes Jiménez Mora, coordinadora del proyecto ARPA (Acciones para el Respeto y Protección Animal), aseguró que se está en contra de la reforma porque no fue pensada en su totalidad en los animales.

“No es bueno lo que se aprobó, no es un paso importante para los animales porque si bien se habla del maltrato, se está perpetuando el uso de animales en muchas situaciones como tauromaquia, espectáculos y demás”, dijo.

Refirió que se solicitó a los diputados que se quitaran algunas modificaciones o frases que se encuentran en la reforma, ya que se privilegia el abuso de los animales en espectáculos como la ganadería, la cacería y otras actividades.

“Es muy esperanzador que desde el gobierno federal, el expresidente haya pensado en responder a los miles de ciudadanos y miles de animales que viven en el país, entendió que todos los animales son importantes, eso se reconoce, la intención de que haya una protección a los animales desde la Constitución, pero no podemos celebrar que se haya puesto un artículo segundo transitorio en el que se prioriza el vínculo que los animales tienen con los humanos, eso no es trabajar para los animales”, expuso.

proyecto ARPA está en contra de la reforma porque no fue pensada en su totalidad en los animales

Consideró que es indispensable que exista una verdadera protección de animales, la cual esté por encima de cualquier interés político o económico.

“La Constitución se está convirtiendo en una ley más que prioriza el uso y abuso que pudiéramos darle a los animales, por ello vamos a seguir en la lucha para que esto cambie, vamos a seguir en la lucha para que el criterio y la intención misma de proteger a los animales quede por encima de los intereses de algunos otros”, comentó.

Primero las modificaciones locales, luego a cumplir con la ley

Por su parte, el veterinario Fernando Sandoval, consideró que esta reforma significa un avance para mejorar el trato que se le da a los animales en todos los espacios; sin embargo, el principal problema es que se aplique una vez que sea homologada en lo local.

Puntualizó que en Veracruz se tiene esta problemática porque muchas veces las reformas y leyes se convierten en “letra muerta”.

“Esta reforma busca generar conciencia social sobre el respeto que se tiene hacia los animales, pero hemos visto que en el Congreso local pasan y pasan reformas y modificaciones constitucionales que nunca son aplicadas, se tarda en generar los reglamentos o bien no se generan las acciones administrativas o legales que implican”, argumentó.

Se necesita eliminar de raíz todas las prácticas que incluyen el maltrato animal por diversión

El especialista en cuidado de animales, manifestó que la prohibición del maltrato animal ha sido una constante, sobre todo...

En este país donde hay carencia de respeto a los derechos de las especies que no tienen manera de defenderse

“Estamos ante la posibilidad de regular a todos los animales de acuerdo con su naturaleza y características, lo cual es esencial para su bienestar y contribuye a la conservación de la biodiversidad, pero necesitamos también que se garantice una correcta aplicación de la norma, una vez que sea aprobada”, comentó.

En su opinión, además, se necesita eliminar de raíz todas las prácticas que incluyen el maltrato animal por diversión, por factores económicos e incluso en los espacios donde existen animales de compañía, entre estos, viviendas, comercios o centros de recreación.

El especialista en cuidado de animales, manifestó que la prohibición del maltrato animal ha sido una constante

“Si se logra el reconocimiento de la personalidad jurídica de los animales, estableciendo que son sujetos de derechos y obligaciones mediante la tutela podremos garantizar que todas las especies tengan el espacio y lugar que requieren en donde se encuentren, a veces se considera que maltrato sólo es cuando existe un daño físico, pero cuando se expone a los animales por ejemplo a actividades forzadas de compañía o de estética, o cuando se les deja sin comer, sin bebida o se expone a la intemperie también es maltrato”, agregó.

¿Qué dice la reforma de Protección Animal?

El pasado martes, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular con una modificación, el dictamen que reforma y adiciona los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución Política en materia de protección y cuidado animal.

Dicha reforma, fue recibida ayer miércoles en la Cámara de Senadores, donde debe ser analizada y, en su caso, aprobada. La minuta plantea un plazo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del Decreto, para que el Congreso de la Unión expida la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, considerando su naturaleza, características y vínculos con las personas.

Tras ello, debe ser enviada a los Congresos estatales para su homologación con las normas locales.

El dictamen determina que en los planes y programas de estudio se promoverá la protección de los animales.

También, se establece que queda prohibido el maltrato y puntualiza que el Estado debe garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales, en los términos que señalen las leyes respectivas.

El dictamen determina que en los planes y programas de estudio se promoverá la protección de los animales

El dictamen sugiere que este ordenamiento también incorpore la prohibición del maltrato en la crianza, el aprovechamiento y sacrificio de animales de consumo humano, así como en la utilización de ejemplares de vida silvestre en espectáculos con fines de lucro y las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios.





