¿Sabías que Xalapa ya cuenta con otro pulmón verde? Aquí los detalles

El nuevo pulmón verde que tendrá Xalapa es vital porque contribuirá a mitigar el aumento de temperatura que se resiente desde hace varios años y a la captura de carbono, expresa María de los Ángeles Chamorro, profesora de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana.

Vecinos que viven en colonias aledañas al predio de casi 60 mil metros cuadrados se conservará como área natural para Xalapa, señalan que desconocen el proyecto, pero está bien que se tengan más zonas protegidas en la ciudad.

El terreno está ubicado a un costado del fraccionamiento Barranca Honda y es Área Natural Protegida y Zona de Reserva Ecológica Restrictiva, de acuerdo con el Programa de Ordenamiento Territorial del Municipio de Xalapa.

Importante rescatar áreas verdes en Xalapa

Al respecto, la catedrática de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana María de los Ángeles Chamorro resalta que es una buena iniciativa, “para contrarrestar el crecimiento desordenado de la mancha urbana, porque se necesita tener un equilibrio del ecosistema”.

Explica que dejar este espacio para conservación es una buena iniciativa, la cuestión es asegurar que efectivamente se va a mantener así con el paso del tiempo. “Las áreas verdes son espacios muy valiosos por los servicios ambientales que ofrecen, más ahora que se tiene la situación de escasez de agua que no es exclusiva de Xalapa, sino del país y del mundo”.

Son diversas las localidades y municipios a nivel estatal y nacional las que ya resienten la falta de agua y resulta que para atender esa situación de escasez de agua, pues no hay como mantener los ecosistemas y asegurar estos espacios para que no haya asentamientos urbanos o cambios de uso de suelo para construir casas o industrias y protegerlos para que con el paso del tiempo se mantengan y el problema de la escasez no sea tan fuerte como ya se vive”.

Otros beneficios que traería a Xalapa contar con un nuevo pulmón verde son que las áreas verdes lado contribuyen a mitigar las condiciones de cambio climático, como es el aumento de temperatura que se ve disminuido en estos espacios, así como la captura de carbono.

Contribuirá a proteger las especies endémicas que conforman el ecosistema que son muy valiosas “porque estamos asentados en una región donde predomina el bosque mesófilo de montaña, pero desafortunadamente solo quedan manchones de este ecosistema muy rico en especies y por los servicios que proporciona.

La especialista asegura que las especies se mantengan y sobre todo porque hay especies que solo se encuentran en esta región, entonces estos espacios permiten que la biodiversidad se mantenga.

Remarca que es importante la difusión de la protección de las áreas verdes a la población, “para que todos estemos enterados de lo valiosos que son estos ecosistemas, porque la mayoría ni siquiera sabe cuál es el origen del agua y eso no es posible, porque viene de la parte alta de la montaña del Parque Nacional Cofre de Perote o San Juan del Monte, entre otros, son espacios que brindan beneficios que muchos desconocen”.

Es importante sensibilizar a la población de su participación para conservarlos y no afectar las áreas verdes, porque finalmente las afectaciones a los ecosistemas “nos repercuten a todos porque somos parte de ellos”.

María de los Ángeles Rivera Nájera vive en la calle Mercurio de la colonia Arroyo Blanco | Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Vecinos desconocen el proyecto

Fernando Guzmán, vecino de la avenida Fresnos, colonia Acueducto, que es una de las colonias aledañas a este predio de casi 60 mil metros cuadrados y que se conservarán como área natural, explica que desconoce el proyecto. Él lleva viviendo allí más de 20 años y no sabemos qué harán en esa zona verde que rodea a su propiedad. “Pues es un gusto saber que se mantendrán esos árboles en pie, porque además de que dan una vista estupenda a la zona, pues es bueno para la ciudad”.

Por su parte, la señora María de los Ángeles Rivera Nájera, quien vive en la calle Mercurio, colonia Arroyo Blanco, comenta que su vivienda da frente a lo que será la reserva ecológica, subraya que no conoce ningún proyecto de zona protegida.

Creo que nadie de esta colonia sabe nada al respecto, “será bueno porque luego hay mucha inseguridad por la zona, así que esperamos que al haber un plan ecológico haya mayor seguridad en esta colonias xalapeñas".

Explica que la zona está bastante poblada, y en los últimos años se empezó a urbanizar más, “por eso es importante que protejan esa zona que podemos ver frente a mi casa”.