Ambientalistas y protectores de animales dicen estar de acuerdo con el proyecto del santuario de vida silvestre "Naturalia", en esta ciudad, siempre y cuando garantice la preservación y conservación de las especies.

¿Qué es el santuario de vida silvestre "Naturalia"?

El santuario será una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, se encuentra en las instalaciones del anterior parque Natura y tendrá espacio para 300 animales previamente rescatados, según el proyecto a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema).

Además, se espera que durante agosto de este año sea inaugurado y que los recursos con los que opere sean transparentados para garantizar el bienestar de las especies que tenga albergadas.

Regalemos un Paraizoo sostiene que el proyecto de "Naturalia" es bueno, siempre y cuando vaya bien justificado | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

¿Qué opinan ambientalistas y protectores de animales sobre Naturalia en Xalapa?

El presidente de la asociación civil Regalemos un Paraizoo, Rafael Bravo Araujo, sostiene que el proyecto de "Naturalia" es bueno, siempre y cuando vaya bien justificado.

Precisa que "Naturalia" es un área natural protegida que está rodeada por mucha urbanización y que sobresale como uno de los pulmones naturales dentro de la ciudad.

Además, manifiesta que el proyecto es necesario para dotar de espacios adecuados a la fauna silvestre, especialmente para toda aquella que es decomisada por la Profepa.

"Hay Unidades de Manejo Ambiental que llevan haciendo este tipo de actividades por años; no se trata de fauna que nadie quiera, sino de aquella que necesita atención y que tras su decomiso muchas veces no tiene en dónde ser depositada", abunda.

Regalemos un Paraizoo fue tomado en cuenta al inicio del proyecto e incluso realizó algunas observaciones ante aparentes irregularidades, señala.

"Personas de la misma Sedema se nos acercaron para decirnos que el proyecto tiene regularidades, incluso para hacer algunas acusaciones de que estaban haciendo mal manejo con ejemplares que habían llegado desde los meses que hubo los fuertes calores y que algunos por mal manejo y contención habían muerto", según el biólogo Rafael Bravo Araujo.

También dice que les enseñaron pruebas que no les entregaron por temor; "hay muchas cosas que no quedaron esclarecidas, que no quedaron transparentes y tampoco se comunicaron de manera como se comprometieron elementos o miembros de la Sedema con la asociación".

Posteriormente, Regalemos un Paraizoo ya no fue considerada en las reuniones.

Manifiesta que en la primera fase del proyecto no iba a haber animales, porque el objetivo era recibir fauna decomisada o rescatada por la Profepa.

Rafael Bravo Araujo, presidente de la asociación civil Regalemos un Paraizoo | Foto ilustrativa: René Corrales / Diario de Xalapa

Sin embargo, señala que al abrir "Naturalia", en agosto, ya tendría especies de otras Unidades de Manejo Ambiental y de otros centros de conservación; "entonces, entendemos que el objetivo es exhibir fauna y no solamente rehabilitar o reintegrar, sino tener una función de zoológico".

El biólogo también sostiene que en el plan de manejo se contemplaban tres especies de manera puntual, que son jaguares, tapires y martuchas.

El especialista también reconoce que el proyecto contempla una clínica para pequeñas, medianas y grandes especies y reitera que es necesario que opere de manera transparente para garantizar el bienestar de los animales.

Animalistas serán vigilantes del Naturalia en Xalapa

El proyecto de "Naturalia" debe desarrollarse con total apego al cuidado y preservación de la vida silvestre, de lo contrario habrá protestas, dice Nini Contreras, titular de la asociación civil Gatitos Olvidados de Xalapa 2000.

La animalista señala que el proyecto asegura que será para una buena causa y que para ello deberá transparentar el uso de los recursos que le sean destinados.

Sin embargo, "en caso de que se detecte que va cambiando su sesgo, se va a alzar la voz, aún por el más pequeño de los animalitos", dice.

Asegura que representantes de asociaciones animalistas de esta ciudad han tratado el tema y que están de acuerdo en no dejar pasar irregularidades.

"Mientras (Naturalia) esté funcionando como se debe y para lo que se está creando será excelente, pues luego se olvida mucho la idea original", manifiesta.

También manifiesta que lo importante es que "Naturalia" garantice un lugar idóneo a los animales que tendrá, pues se trata de especies que previamente fueron decomisadas por la Profepa por haber sido encontradas en condiciones no adecuadas.

"Obviamente que ese punto lo vamos a apoyar siempre las personas animalistas, activistas y protectoras, que se proteja lo más que se pueda, porque desgraciadamente el problema aquí en la tierra somos los humanos, que todos destruimos", según ella.

Además, el proyecto contempla proteger especies en peligro de extinción, lo que da una garantía de que se podrá disfrutar de esas maravillas de la naturaleza.

También dice que sería bueno que conforme avance el proyecto se informe públicamente, pues actualmente el acceso a "Naturalia" está restringido.

"Somos muchos animalistas en Xalapa y activistas y personas que protegen, cuidan y preservan la vida animal, por lo que a la menor cuestión que nos enteremos, pues vamos a reaccionar", asegura.

El proyecto de "Naturalia" debe desarrollarse con total apego al cuidado y preservación de la vida silvestre, de lo contrario habrá protestas | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

¿Qué se sabe del santuario de vida silvestre "Naturalia" en Xalapa?

El santuario de vida silvestre "Naturalia" tendrá espacios para 300 animales y comenzará a funcionar a partir de agosto, según el titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), Juan Carlos Contreras Bautista.

El proyecto corresponde al Gobierno de Veracruz y recibe una inversión de 75 millones de pesos.

El parque se ubica dentro de El Tejar-Garnica, área natural declarada como protegida el 23 de septiembre de 1986, según los antecedentes.

En sí, "Naturalia" operará con Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre y podrá ser disfrutada por todo el público.

Incluso, formará parte de una importante zona turística de Xalapa y del estado, pues se encuentra cerca del Jardín de las Esculturas, del Museo de Ciencia y Tecnología Kaná y de la Estancia Garnica.

Asimismo, estará integrada por 16 recintos en donde habrá algunas especies endémicas de otras UMAS de Veracruz y de otros estados, principalmente de Chiapas.

De manera inicial, se sabe que "Naturalia" alojará al menos tres jaguares y un cocodrilo.

Durante junio, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez anunció la próxima inauguración de "Naturalia" y destacó que además de refugios para la vida silvestre tendrá una clínica con personal especializado en la atención de fauna que en ocasiones es decomisada.

El santuario de vida silvestre "Naturalia" tendrá espacios para 300 animales y comenzará a funcionar a partir de agosto | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

El secretario de Medio Ambiente sostiene que quedan pocas semanas para la inauguración y aunque no revela alguna fecha, destaca que se realizan trabajos incluso en las noches para empezar en tiempo y forma.

Además, asegura que cumplirá con todas las características de la Norma Oficial Mexicana y que aún no llegan las especies que se tienen previstas traer de Chiapas.

"Todas las especies van a llegar de un espacio en donde estaban en cuidados por la Profepa", puntualiza.

Secretaría de Turismo hará promoción al santuario de vida silvestre "Naturalia"

La Secretaría de Turismo le hará promoción a "Naturalia" una vez que empiece a funcionar, asegura el titular de esa dependencia estatal, Iván Martínez Olvera.

Dice que se tiene acercamiento con la Sedema para lanzar una campaña publicitaria de forma oportuna y con ello atraer a un mayor número de visitantes.

"Es un proyecto muy bueno; es similar al de Orizaba, en el sentido de que es una UMA, pero será con un desarrollo integral importante", abunda.

Al respecto, se intentó realizar un recorrido por las instalaciones de "Naturalia" para conocer los avances del proyecto.

Sin embargo, no fue posible debido a que los vigilantes solicitaron un permiso de parte de la Sedema. Además, también se solicitó el permiso a esa dependencia, pero como respuesta se dijo que a causa de los trabajos que se realizan el acceso está plenamente restringido en estos días.

